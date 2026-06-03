В Днепре загорелся троллейбус
В Днепре произошел пожар прямо на остановке общественного транспорта. Там загорелся троллейбус
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Это произошло на остановке "Пенсионного фонда". По словам очевидцев, при остановке из конструкций троллейбуса неожиданно пошел густой дым. Впоследствии разгорелся огонь. Водитель отреагировал мгновенно: всех пассажиров вывели из салона. Благодаря скорым действиям персонала никто не пострадал.
Сразу после эвакуации пассажиров водитель взял автомобильный огнетушитель и самостоятельно бросился тушить пламя до приезда спасателей.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
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