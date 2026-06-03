У Дніпрі загорівся тролейбус
У Дніпрі сталась пожежа прямо на зупинці громадського транспорту. Там загорівся тролейбус
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Це сталось на зупинці "Пенсійний фонд". За словами очевидців, під час зупинки з конструкцій тролейбуса несподівано пішов густий дим. Згодом розгорівся вогонь. Водій відреагував миттєво: всіх пасажирів вивели з салону. Завдяки швидким діям персоналу ніхто не постраждав.
Одразу після евакуації пасажирів водій також взяв автомобільний вогнегасник і самостійно кинувся гасити полум'я до приїзду рятувальників.
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