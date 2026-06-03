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03 июня 2026, 11:13

Удар по Днепру ночью 2 июня: в больницах остаются 22 пострадавших

03 июня 2026, 11:13
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Фото: ОВА
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В больницах остаются 22 человека, пострадавших во время атаки на Днепр в ночь на 2 июня

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Среди госпитализированных двое детей – девочка 13 лет и парень 16 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести. Как и большинство взрослых", – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.

Напомним, в Днепре 3 июня объявлен День траура по 16 погибшим в результате ракетного удара по жилому кварталу.

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