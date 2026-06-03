Фото: ОВА

У лікарнях залишаються 22 людини, які постраждали під час атаки на Дніпро в ніч на 2 червня

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Серед госпіталізованих двоє дітей – дівчинка 13 років та хлопець 16 років. Вони у стані середньої тяжкості. Як і більшість дорослих", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА зазначив, що четверо пацієнтів перебувають у важкому стані в реанімації. Лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, у Дніпрі 3 червня оголошений День жалоби за 16 загиблими внаслідок ракетного удару по житловому кварталу.