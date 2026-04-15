Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Ночью россияне атаковали именно центр Днепра. Изувечена 9-этажная новостройка. До сих пор горит админздание", – говорится в сообщении по состоянию на шесть утра.

Из-за атаки россиян на Днепр получила ранения 29-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Напомним, в результате ракетного удара по Днепру 14 апреля погибли пять человек, 25 – получили ранения.