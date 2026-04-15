Російські війська вночі атакували Дніпро: що відомо
Вночі 15 квітня російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Вночі росіяни атакували саме середмістя Дніпра. Понівечена 9-поверхова новобудова. Досі горить адмінбудівля", – йдеться у повідомленні станом на шосту ранку.
Через атаку росіян на Дніпро дістала поранень 29-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру 14 квітня загинули п'ятеро людей, 25 – отримали поранення.
