UA | RU
UA | RU
15 квітня 2026, 07:14

Російські війська вночі атакували Дніпро: що відомо

Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 15 квітня російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Вночі росіяни атакували саме середмістя Дніпра. Понівечена 9-поверхова новобудова. Досі горить адмінбудівля", – йдеться у повідомленні станом на шосту ранку.

Через атаку росіян на Дніпро дістала поранень 29-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру 14 квітня загинули п'ятеро людей, 25 – отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »