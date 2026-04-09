09 апреля 2026, 09:39

Россияне ударили по Павлограду: повреждено предприятие

Иллюстративное фото: из открытых источников
Утром 9 апреля российские военные нанесли удар по Павлограду на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Враг атаковал Павлоград. Поврежденное предприятие", – говорится в сообщении.

Предварительно, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Напомним, утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов. Один человек погиб, четверо получили ранения. Власти показали последствия атаки.

война обстрелы Днепропетровская область предприятие Павлоград последствия
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Российский дрон ударил по АЗС в Сумской области: пострадали два человека
09 апреля 2026, 11:14
Пасха под ограничениями: где в Украине смягчат комендантский час
09 апреля 2026, 10:57
На Буковине будут судить экс-налоговика, который "списал" знакомым 1,5 млн грн налогов
09 апреля 2026, 10:48
На Харьковщине мужчина "сливал" россиянам позиции ВСУ в Изюме
09 апреля 2026, 10:35
В Херсоне мужчина подорвался на российской мине
09 апреля 2026, 10:27
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
09 апреля 2026, 10:26
В Харьковской области 19-летнего юношу задержали за изнасилование 13-летней девочки
09 апреля 2026, 10:12
Атаки БпЛА на Черниговщину: поврежденные дом и спортплощадка
09 апреля 2026, 09:57
На Закарпатье избили ветерана войны: правоохранители ищут нападающих
09 апреля 2026, 09:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »