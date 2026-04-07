07 апреля 2026, 10:26

Шпионил для ФСБ и ГРУ: на Днепропетровщине задержали сотрудника оборонного завода

Фото: СБУ
Контрразведка Службы безопасности разоблачила российского агента на стратегическом предприятии Днепропетровщины. Им оказался инженер завода, которого дистанционно завербовали сразу две российские спецслужбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, мужчину завербовали к сотрудничеству через его сына, отбывающего срок в российской тюрьме за наркопреступления. В обмен на шпионаж оккупанты обещали амнистировать родственника.

Агент должен был собрать и передать врагу секретные сведения о выполнении оборонного заказа. Для этого фигурант планировал использовать свой допуск к гостайне и фактический доступ к специальным цехам завода.

Также российские спецслужбы надеялись получить от "крота" геолокацию высокотехнологичных помещений и производственной промзоны предприятия, по которым враг готовил баллистические удары.

Кроме того, задержанный должен был искать среди коллег потенциальных кандидатов для вербовки.

СБУ своевременно проявила активность шпиона и задержала его прямо на рабочем месте. У мужчины изъяли смартфон с доказательством работы на двух кураторов ФСБ и ГРУ: для законспирированной связи они использовали несколько анонимных чатов в мессенджерах.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ФСБ, который через "видеоловушки" отслеживал военные эшелоны на Волыни. Вражескую задачу выполнял завербованный ФСБ безработный житель Полтавы.

Днепропетровская область война агент рф СБУ задержание российские агенты ФСБ РФ ГРУ
