Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под огнем оказались несколько территориальных громад, в частности Никопольская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская.

На месте работают спасатели и полиция

Повреждены жилые дома и инфраструктура

Пожар вспыхнул после попадания вражеского снаряда

В результате вражеских ударов возник пожар в частном жилом доме. Еще четыре дома получили повреждения. Среди пострадавших объектов - коммунальное предприятие, линии электропередач, газопроводы, а также один легковой автомобиль. Информации о погибших или раненых пока не поступало. Спасательные и коммунальные службы работают на местах поражения.

В то же время украинские силы противовоздушной обороны уничтожили один из вражеских дронов в небе над регионом.

Напомним, на Черниговщине в результате удара дрона сгорел дом: были ли внутри люди.