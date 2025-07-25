Пожар в частном доме и разрушение инфраструктуры: последствия ударов по Днепропетровщине
В течение суток войска РФ обстреливали Никопольский район, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Под огнем оказались несколько территориальных громад, в частности Никопольская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская.
В результате вражеских ударов возник пожар в частном жилом доме. Еще четыре дома получили повреждения. Среди пострадавших объектов - коммунальное предприятие, линии электропередач, газопроводы, а также один легковой автомобиль. Информации о погибших или раненых пока не поступало. Спасательные и коммунальные службы работают на местах поражения.
В то же время украинские силы противовоздушной обороны уничтожили один из вражеских дронов в небе над регионом.
Напомним, на Черниговщине в результате удара дрона сгорел дом: были ли внутри люди.