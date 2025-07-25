Пожежа в приватному будинку та руйнування інфраструктури: наслідки ударів по Дніпропетровщині
Упродовж доби війська РФ обстрілювали Нікопольський район, використовуючи безпілотники-камікадзе та артилерію
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Під вогнем опинилися кілька територіальних громад, зокрема Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська.
У результаті ворожих ударів виникла пожежа у приватному житловому будинку. Ще чотири оселі отримали пошкодження. Серед постраждалих об'єктів - комунальне підприємство, лінії електропередач, газопроводи, а також один легковий автомобіль. Інформації про загиблих або поранених наразі не надходило. Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях ураження.
Водночас українські сили протиповітряної оборони знищили один із ворожих дронів у небі над регіоном.
Нагадаємо, на Чернігівщині внаслідок удару дрона згорів будинок: чи були всередині люди.