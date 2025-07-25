11:45  25 липня
Жорстокий напад у Києві: двоє молодиків побили чоловіка за зауваження
07:58  25 липня
В Україні високий ризик пожеж: які області у зоні ризику
05:05  25 липня
Купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак
UA | RU
UA | RU
25 липня 2025, 18:55

Пожежа в приватному будинку та руйнування інфраструктури: наслідки ударів по Дніпропетровщині

25 липня 2025, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Читайте также
на русском языке

Упродовж доби війська РФ обстрілювали Нікопольський район, використовуючи безпілотники-камікадзе та артилерію

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під вогнем опинилися кілька територіальних громад, зокрема Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська.

На місці працюють рятувальники та поліція
Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
Пожежа спалахнула після влучання ворожого снаряду

У результаті ворожих ударів виникла пожежа у приватному житловому будинку. Ще чотири оселі отримали пошкодження. Серед постраждалих об'єктів - комунальне підприємство, лінії електропередач, газопроводи, а також один легковий автомобіль. Інформації про загиблих або поранених наразі не надходило. Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях ураження.

Водночас українські сили протиповітряної оборони знищили один із ворожих дронів у небі над регіоном.

Нагадаємо, на Чернігівщині внаслідок удару дрона згорів будинок: чи були всередині люди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область обстріл дрони артист руйнування пожежа ППО
На Чернігівщині внаслідок удару дрона згорів будинок: чи були всередині люди
25 липня 2025, 18:26
У Кривому Розі чоловік вигадав злочин та ввів в оману правоохоронців: що відомо
25 липня 2025, 17:04
Фігурант розслідування НАБУ та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч перебуває в Австрії
25 липня 2025, 16:32
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
$8000 за перетин кордону: на Закарпатті викрили схему переправлення чоловіків за гроші
25 липня 2025, 19:24
На Харківщині чоловік зарізав людину на дитячому майданчику
25 липня 2025, 19:16
У Дніпрі до берега прибило уламок російського дрона
25 липня 2025, 18:46
На Чернігівщині внаслідок удару дрона згорів будинок: чи були всередині люди
25 липня 2025, 18:26
Зарубав сокирою чоловіка та зарізав жінку у Дніпрі: який вирок отримав мешканець Самару
25 липня 2025, 17:33
Жителя Харківщини засудили за вируб дерев: як його покарали
25 липня 2025, 17:23
На Львівщині викрито схему з "Муніципальною нянею" - 2 млн грн збитків бюджету на фіктивних договорах
25 липня 2025, 17:19
У Кривому Розі чоловік вигадав злочин та ввів в оману правоохоронців: що відомо
25 липня 2025, 17:04
Автотроща на Калуській трасі: що відомо про постраждалих
25 липня 2025, 16:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Віталій Сич
Данило Мокрик
Всі блоги »