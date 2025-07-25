Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під вогнем опинилися кілька територіальних громад, зокрема Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська.

На місці працюють рятувальники та поліція

Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура

Пожежа спалахнула після влучання ворожого снаряду

У результаті ворожих ударів виникла пожежа у приватному житловому будинку. Ще чотири оселі отримали пошкодження. Серед постраждалих об'єктів - комунальне підприємство, лінії електропередач, газопроводи, а також один легковий автомобіль. Інформації про загиблих або поранених наразі не надходило. Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях ураження.

Водночас українські сили протиповітряної оборони знищили один із ворожих дронів у небі над регіоном.

Нагадаємо, на Чернігівщині внаслідок удару дрона згорів будинок: чи були всередині люди.