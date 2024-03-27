"Волонтерка" из Киева присвоила почти 1 млн грн взносов для ВСУ

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Администратор известного телеграмм-канала г. Никополя, неоднократно организовывала сбор средств якобы на помощь украинским военным

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

За полгода подозреваемая получила от граждан почти 1 млн грн, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

В ходе обысков по месту жительства женщины правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, денежные средства.

Прокуратуры сообщили о подозрении жители Киева в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области 25-летний мужчина придумал мошенническую схему завладения денежными средствами граждан под видом срочных сборов на нужды якобы военного, который служит в ВСУ. Его задержала полиция.