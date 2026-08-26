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26 серпня в Чернігові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по житловому району міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську міськраду.

На знак скорботи на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою.

У місті заборонено проведення розважально-концертних заходів, а також трансляцію розважальної музики у закладах торгівлі, громадського харчування, на ринках та в транспорті.

Нагадаємо, внаслідок удару по Чернігову зранку 26 серпня загинули дві людини. Під час проведення пошукових робіт на місці влучання під завалами приватного будинку рятувальники виявили тіла 39-річної жінки та її 4-річної доньки.