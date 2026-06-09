На Чернігівщині п’яний військовий СЗЧ влаштував стрілянину з вікна власного будинку

Фото: поліція Чернігівської області

У місті Бахмач на Чернігівщині поліція затримала 49-річного місцевого жителя, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину з автоматичної зброї з вікна власного будинку 8 червня

Про це повідомили в поліції Чернігівської області, передає RegioNews .

Інцидент стався ввечері 8 червня. До правоохоронців надійшло повідомлення про постріли на одній із вулиць міста. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що до стрілянини причетний військовослужбовець, який перебуває у статусі особи, що самовільно залишила військову частину (СЗЧ). За даними слідства, чоловік здійснив кілька пострілів з автомата з вікна свого будинку у напрямку гаража.

Під час обшуку в помешканні правоохоронці вилучили автомат АК-74 із глушником, два магазини та 17 набоїв калібру 5,45 мм. Зброю та боєприпаси направили на експертизу.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом події відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).

Санкції інкримінованих статей передбачають до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у місті Яготин Бориспільського району чоловік відкрив стрілянину з вікна квартири багатоповерхівки та пошкодив автомобіль.