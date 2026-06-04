Фото: поліція

Вибухотехніки вилучили та знищили нерозірвану бойову частину ударного безпілотника, збитого Силами оборони у Чернігівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Знайдений БпЛА був споряджений термобаричним зарядом вагою 90 кілограмів, який не здетонував під час падіння.

Фахівці з дотриманням заходів безпеки транспортували небезпечну знахідку на спеціальний майданчик для знищення.

Громадянам нагадують: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, чи уламків снарядів заборонено підходити до них, чіпати або намагатися самостійно перемістити. Про знахідку слід одразу повідомити екстрені служби за номерами 101 або 112.

Раніше повідомлялося, що слідчі СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках ракети, яку росіяни поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року.