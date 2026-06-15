В Черкасской области мужчина надругался над могилой собственного брата-военного: полиция открыла дело
В воскресенье, 14 июня, в Звенигородский районный отдел полиции поступило сообщение от жительницы Звенигородского района о том, что на местном кладбище неизвестный надругался над могилой ее мужа-военнослужащего
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Полицейские установили злоумышленника. Им оказался родной брат погибшего, 51-летний местный житель.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил отомстить за давние обиды и повредил цветы, табличку на могиле, а также сорвал флаг.
По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что правоохранители Чугуевщины разоблачили 45-летнюю местную жительницу, чьи действия привели к уничтожению захоронения воина.