09:08  04 июня
Гибель 14-летней девочки в Кривом Роге: водителю сообщили о подозрении
08:21  04 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине нашли тело 17-летнего парня
08:37  04 июня
На Сумщине пьяный военный насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста
UA | RU
UA | RU
04 июня 2026, 09:56

Столкновение легковушек в Черкасской области: один пассажир погиб, три женщины в больнице

04 июня 2026, 09:56
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 3 июня около 11:00 на автодороге "Могилев-Подольский-Умань" недалеко от Умани

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, 37-летняя водитель Skoda Octavia во время обгона выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2106" под управлением 46-летнего водителя.

В результате аварии 50-летний пассажир "ВАЗа" погиб на месте. Также в больницу госпитализировали трех пассажирок обоих авто в возрасте 46, 49 и 69 лет.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, утром 2 июня на Закарпатье столкнулись автомобиль Kia Sorento и грузовик Mercedes Sprinter. Погиб 17-летний подросток, три человека – в тяжелом состоянии в больнице. Полиция задержала 18-летнего водителя Kia.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область авария происшествия ДТП погибший пострадавшие
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Зеленский написал Трампу о ПВО: а есть ли у США чем помочь
04 июня 2026, 11:27
$32 тысячи за аренду земли: в Винницкой области задержали депутата и его сообщника
04 июня 2026, 11:15
Венгрия сняла 17-месячное вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС – FT
04 июня 2026, 10:59
Россияне атаковали дроном авто энергетиков в Сумской области: раненый работник
04 июня 2026, 10:57
Почти $2000 взяток: на Закарпатье будут судить бывшего врача МСЭК
04 июня 2026, 10:48
Из-за обстрелов без света остаются потребители в шести областях – Минэнерго
04 июня 2026, 10:37
В Хмельницкой области будут судить мужчину, который годами насиловал падчерицу
04 июня 2026, 10:20
Удар "Торнадо-С" по Чугуеву: пострадали ребенок и еще три человека
04 июня 2026, 10:16
Последствия обстрелов Черниговщины: под ударом железная дорога, фермы и дома
04 июня 2026, 09:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Виталий Портников
Павел Казарин
Виктор Ягун
Все блоги »