Фото: полиция

ДТП произошло 3 июня около 11:00 на автодороге "Могилев-Подольский-Умань" недалеко от Умани

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, 37-летняя водитель Skoda Octavia во время обгона выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2106" под управлением 46-летнего водителя.

В результате аварии 50-летний пассажир "ВАЗа" погиб на месте. Также в больницу госпитализировали трех пассажирок обоих авто в возрасте 46, 49 и 69 лет.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, утром 2 июня на Закарпатье столкнулись автомобиль Kia Sorento и грузовик Mercedes Sprinter. Погиб 17-летний подросток, три человека – в тяжелом состоянии в больнице. Полиция задержала 18-летнего водителя Kia.