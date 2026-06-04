Фото: поліція

ДТП сталася 3 червня близько 11:00 на автошляху "Могилів-Подільський-Умань" неподалік Умані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою інформацією, 37-річна водійка Skoda Octavia під час обгону виїхала на зустрічну смугу, не переконавшись у безпечності маневру, та зіткнулася з автомобілем "ВАЗ-2106" під керуванням 46-річного водія.

Внаслідок аварії 50-річний пасажир "ВАЗу" загинув на місці. Також до лікарні госпіталізували трьох пасажирок обох авто віком 46, 49 та 69 років.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вранці 2 червня на Закарпатті зіткнулися автомобіль Kia Sorento та вантажівка Mercedes Sprinter. Загинув 17-річний підліток, три людини – у тяжкому стані у лікарні. Поліція затримала 18-річного водія Kia.