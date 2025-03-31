В Умани произошел взрыв в жилом доме: пострадала местная жительница
В Умани произошел взрыв в одном из домов. Спасатели потушили пожар. Причиной оказалось нарушение правил безопасности
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В одном из жилых домов города Умань произошел взрыв. Причиной называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов.
В результате пожара хозяйка получила ожоги рук и лица. Ее госпитализировали медики. Огонь уничтожил домашние вещи.
Следует напомнить, что при использовании газовых приборов в быту нужно помнить о правилах безопасности:
- постоянно проверять тягу;
- держать квартирки в помещениях, где установлены газовые приборы, открытыми;
- в помещении требуется постоянная вентиляция, потому что горящий газ сжигает кислород.
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