Россияне атаковали Черкасщину: ударили по объекту критической инфраструктуры, погибла женщина

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В ночь на 19 октября русские войска атаковали Черкасскую область. Есть несколько попаданий, погибший и пострадавший

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует RegioNews.

"С ночи наша Черкасщина была под вражеским прицелом. Большинство атак наши защитники отразили. По предварительной информации, в целом силами ПВО и РЭБ-противодействия уничтожены 41 БпЛА противника и 2 ракеты. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", – говорится в сообщении.

В результате массированного удара по Уманскому району от полученных ранений погибла 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачи уже были бессильны.

В Черкасском районе атакован объект критической инфраструктуры. Последствия уточняются.

Кроме того, "шахед" попал в складское помещение частного предприятия. Пожар уже был ликвидирован. Один травмированный, от госпитализации отказался.

В частном секторе областного центра обломками БПЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ.

Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 19 октября российские войска атаковали Украину с применением управляемых авиаракет, ударных БПЛА Shahed и дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбили четыре российские ракеты Х-59/69 и 42 дрона.