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31 серпня 2021, 13:06 220

Суд арештував іноземця, який влаштував стрілянину в Умані

31 серпня 2021, 13:06 220
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Фото з відкритих джерел
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Уманський міськрайонний суд арештува з можливістю внесення громадянина Ізраїлю, який влаштував стрілянину в Умані, в результаті якої було поранено 38-річного місцвого жителя

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Черкащини

При цьому розмір застави у повідомленні не вказано.

Як з'ясували правоохоронці між постраждалим та співмешканкою зловмисника виник конфлікт, у ході якого 33-річний громадянин Ізраїлю здійснив два постріли "із предмета схожого на пістолет".

Наразі зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами або вибуховими речовинами).

В разі доведення провини іноземцю загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо сам інцидент стався 24 серпня близько 13:00. У результаті події було травмовано 38-річного уманчанина. Чоловіка госпіталізували до Уманської центральної лікарні. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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