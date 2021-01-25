В Черкасской области нашли тела двух взрослых и ребенка, которые провалились под лед - ГСЧС

Спасатели нашли и подняли на поверхность тела троих человек

Спасатели нашли и подняли на поверхность тела троих человек

Фото: из открытых источников

В Черкасской области 25 января водолазы ГСЧС нашли тела двух мужчин и 10-летнего ребенка, которые провалились под лед накануне.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

24 января в 16:38 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Бучак Каневского района, в акватории реки Днепр (примерно 250 метров от берега) провалились под лед трое людей: двое взрослых мужчин и ребенок 2010 рождения", - говорится в сообщении.

С началом рассвета 25 января к поискам были привлечены отделения поисковых водолазно-спасательных работ и отделения беспилотных летательных аппаратов. Спасатели обследовали более километра береговой линии.

По состоянию на 13:40 водолазы подняли на поверхность тела всех трех погибших", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка.