На Черкащині знайшли тіла двох дорослих та дитини, які провалились під лід - ДСНС

Рятувальники знайшли та підняли на поверхню тіла трьох людей

Рятувальники знайшли та підняли на поверхню тіла трьох людей

Фото: з відкритих джерел

У Черкаській області 25 січня водолази ДСНС відшукали тіла двох чоловіків та 10-річної дитини, які провалилися під лід напередодні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

24 січня о 16:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в с. Бучак Канівського району, в акваторії річки Дніпро (приблизно 250 метрів від берега) провалилися під лід троє людей: два дорослих чоловіки та дитина 2010 року народження", - йдеться у повідомленні.

Від світанку 25 січня на пошуки людей були залучені відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення безпілотних літальних апаратів. Рятувальники обстежили більш як кілометр берегової лінії.

Станом 13:40 водолази підняли на поверхню тіла усіх трьох загиблих", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у Миколаєві місцевий житель влаштував стрілянину та поранив дитину.