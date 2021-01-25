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25 січня 2021, 14:51 219

На Черкащині знайшли тіла двох дорослих та дитини, які провалились під лід - ДСНС

25 січня 2021, 14:51 219
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Рятувальники знайшли та підняли на поверхню тіла трьох людей
Рятувальники знайшли та підняли на поверхню тіла трьох людей
Фото: з відкритих джерел
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У Черкаській області 25 січня водолази ДСНС відшукали тіла двох чоловіків та 10-річної дитини, які провалилися під лід напередодні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

24 січня о 16:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в с. Бучак Канівського району, в акваторії річки Дніпро (приблизно 250 метрів від берега) провалилися під лід троє людей: два дорослих чоловіки та дитина 2010 року народження", - йдеться у повідомленні.

Від світанку 25 січня на пошуки людей були залучені відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення безпілотних літальних апаратів. Рятувальники обстежили більш як кілометр берегової лінії.

Станом 13:40 водолази підняли на поверхню тіла усіх трьох загиблих", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у Миколаєві місцевий житель влаштував стрілянину та поранив дитину.

вода рятувальники ДСНС Черкаська область дитина
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