Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков

Запорожский политик Игорь Артюшенко рассказал, зачем действующая власть возвращает из России в Украину людей, которых ранее обвиняли в совершении тяжких преступлений, кто из окружения президента Зеленского имеет к этому прямое отношение и зачем эти люди главе государства

Запорожский политик Игорь Артюшенко рассказал, зачем действующая власть возвращает из России в Украину людей, которых ранее обвиняли в совершении тяжких преступлений, кто из окружения президента Зеленского имеет к этому прямое отношение и зачем эти люди главе государства

Фото: facebook.com/artjushenko.igor

Два месяца назад в Запорожье вернулся бывший глава областной милиции Владимир Серба. Более семи лет он скрывался на территории России – в 2014-м убегал сразу за Януковичем. За это время генерала Сербу успели объявить в международный розыск и заочно упрятать за решетку. Однако неожиданно для всех он вернулся в Запорожье и лично явился на судебное заседание. Уверенный в себе, бодрый и говорил, что является патриотом.

Между тем, буквально за день до сенсационного возвращения, Владимир Серба исчезает с международной розыскной базы, сторона обвинения в лице прокуратуры просит суд изменить беглому генералу меру пресечения с содержания под стражей (арест) под личные обязательства. Суд просьбу прокуратуры удовлетворяет и разыскиваемого ранее милицейского чиновника отпускает. Тот спокойно едет себе на Донетчину - в город Дружковка, и горя не знает.

На днях в Жовтневом суде Запорожья господину Сербе должны были вновь избирать меру пресечения. Однако прокуратура заявила об отводе судьи. Судебное заседание перенесено на неопределенное время. Господин генерал до сих пор остается на свободе. Такой ход событий возмущает запорожское сообщество: как такое может быть? Как человек, которого обвиняют в организации разгона запорожского Майдана, спокойно ходит донбасскими улицами и, вполне возможно, может вообще избежать какого-либо наказания? Как человек, который семь лет скрывался на территории страны-агрессора, без помех вернулся в Украину? И самое важное: кому это выгодно?

Обо всем этом RegioNews поговорил с известным запорожским политиком, нардепом предыдущего созыва и одним из лидеров запорожского Майдана Игорем Артюшенко.

"Верные орлы" Захарченко

Господин Игорь, для многих запорожцев, особенно тех, кто, как говорят, "в теме", внезапное возвращение генерала Сербы в Запорожье стало настоящей сенсацией: серьезные обвинения, розыск, заочный арест и тут... он такой "весь в белом". Как вы считаете, что стало настоящей причиной для его возвращения?

Убежден, что истинная причина возвращения Сербы одна – ему или его покровителям удалось получить гарантии безопасности и отсутствия привлечения к ответственности за совершенные преступления. Кто предоставил эти гарантии - МВД, прокуратура, "судейская мафия" или Офис президента Зеленского - это пока открытый для меня вопрос. Но те факты, что человек, который семь лет был в международном розыске, скрывался от следствия на оккупированных Россией территориях и в самой России, беспрепятственно перешел границу, странным образом исчез с розыскной базы и получил в суде самую легкую меру пресечения, доказывают единственное – решение о его возвращении гарантировалось и реализовывалось на самом высоком государственном уровне. Вполне возможно, что без вмешательства замглавы ОП Олега Татарова, такого же самого пособника банды Януковича, как и Серба, здесь не обошлось.

При чем тут Татаров и что его может объединять с Сербой?

Татаров - это заместитель главы Офиса президента Украины по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами. Поэтому как раз на нем сходятся вертикали пограничников, полиции, СБУ и прокуратуры. Кто-то должен был дать команду убрать Сербу из розыска, чтобы у СБУ не возникло вопросов. И дать команду прокурору быть крайне вялым, чтобы не найти во время рассмотрения в суде фактов проведения розыска. Поверить в то, что Серба смог решить это все на местных уровнях (например, на областном), - это не выдерживает критики. Потому что каждая структура апеллировала бы к Киеву, понимая очевидный резонанс. Да и Запорожье с оккупированными территориями не граничит, а потому приходилось бы привлекать и других. А что их объединяет - Татарова и Сербу? Оба - "верные орлы" Захарченко (Виталий Захарченко – глава министерства внутренних дел Украины времен Януковича – прим. ред.).

"Зеленскому нужны зависимые силовики"

Бытует мнение, что господин генерал вернулся, чтобы дать показания против Евгения Анисимова (Евгений Анисимов - запорожский бизнесмен, которого называли "смотрящим" по региону от семьи Януковичей, полтора года находится в запорожском СИЗО, обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений – прим. ред.), взамен получив гарантии собственной безопасности. В том числе и в виде не привлечения его к ответственности за разгон запорожского Майдана. Как вы думаете, насколько это реально?

Думаю, что это конспирология. Анисимов в СИЗО, политических или экономических влияний у него давно нет, как и каких-то перспектив их восстановления. Не думаю, что власти Зеленского может быть интересна судьба Анисимова, чтобы идти на такие медийные и институциональные для себя риски и жертвы, спасая Владимира Сербу от справедливого наказания. Посмотрите на подобный кейс УМВД в Одессе. Подобный Сербы персонаж - Эдуард Гребенюк - обвинялся за разгон Майдана, был люстрован и осужден на три года лишения свободы, а теперь суд восстановил его в должности замглавы областного УМВД еще и с выплатой ему компенсации в 700 тысяч гривен. Думаю, что "зеленая" власть готовит аналогичный сценарий и в Запорожье – факты свидетельствуют именно об этом. Потому что Зеленскому нужны полностью зависимые и благодарные руководители силовых структур, которым нечего будет терять. Потому что крайне тяжелое время стремительно приближается к нему и его команде. Эту версию я считаю гораздо более логичной, чем различные конспирологии.

Проукраинские силы уже второй раз организуют митинги под стенами суда с требованием посадить Сербу, но судьи своего решения не меняют. О чем это может свидетельствовать?

А еще и прокурор "почему-то" не может доказать фактов розыска Сербы в течение семи лет. И свидетельствует это именно о том, что я говорил ранее – о договоренностях на центральном уровне, на уровне ОП, о "гарантиях безопасности" Владимиру Сербе. Потому организовать преступные договоренности, дать "зеленый свет" одновременно с пограничниками, полицией, прокуратурой и судом возможно только на уровне Банковой – местные это просто "взяли под козырек" и выполняют. Хотя потом как раз им за это и отвечать. Но есть и некоторые надежды на восстановление справедливости, по крайней мере, тактической, ведь, по крайней мере, рассматривается вопрос отвода судьи. Считаю это прямым следствием медийной огласки и нашего неравнодушия. Посмотрим, каким будет решение (интервью записывалось до того, как в Жовтневом суде Запорожья 6 сентября оставили без удовлетворения ходатайство прокуратуры об отводе по делу Сербы судьи Юлии Пивоваровой, которая до начала российско-украинской войны в 2014 году была судьей Докучаевского городского суда Донецкой области (сейчас Докучаевск оккупировано), а затем перебралась в Запорожье - прим. ред.).

По вашему мнению, чем может кончиться судебный процесс и понесет ли господин Серба какую-то ответственность?

О властном сценарии я сказал: личное обязательство в качестве меры пресечения, годы рассмотрения дела по существу, в течение которых Серба будет свободно себя чувствовать, условное осуждение, а затем – оправдание, восстановление в должности с выплатой компенсации за счет денег налогоплательщиков. Что могут этому противопоставить политическая оппозиция, общественность и честные СМИ? Только собственную активность по привлечению публичного внимания к этому делу, к "странному" поведению полиции, прокуроров и судей, к их доходам, декларациям и образу жизни. То есть пикетировать заседания суда, обращаться в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, писать жалобы в Офис генпрокурора на очевидную бездеятельность и импотентность прокуратуры, а также широко освещать это в СМИ. Вполне вероятно, что будет стоить и домой к кому-то заехать в гости из тех, кто взял выполнение этих позорных договоренностей "под козырек" - напомнить им о Революции достоинства. И это уже немало, потому что подобные кулуарные договоренности всегда очень боятся света. Верю ли я в то, что Серба получит справедливое наказание при этой власти? К сожалению, имеющиеся факты говорят об обратном. Поэтому реальная задача на сегодня – не дать забыть и похоронить дело. А потом и власть перезагрузим на ту, которая не будет спасать "орлов Захарченко" от справедливого наказания.