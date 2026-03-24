Наша "элита" не заинтересована ни в победе, ни в мирных переговорах

У нас парламентско-президентская республика, кажется, окончательно подышит; ее метастазы угрожают неконституционной монархией

иллюстративное фото: из открытых источников

Все несогласные, даже депутаты, отправляются на фронт – и это на самом деле рационально по сравнению с психушками советских времен, потому что кто-то должен защищать Украину.

Часть нашей "элиты" не заинтересована ни в победе, ни в мирных решениях, ни в выполнении условий западных доноров, потому что мир и возвращение к демократическим нормам означает риск потери сверхприбылей на оборонных заказах.

Они, как Троцкий, хотят "ни войны, ни мира". Их все устраивает, кроме НАБУ.

Потому война будет продолжаться. Не потому, что мы можем удержать Славянско-Краматорскую агломерацию – а мы, безусловно, можем ее удержать, потому что война выгодна некоторым нашим "элитам".

Война – это власть, это безнаказанность, это сверхприбыли. Война – это деградация демократии, прав, свободы слова. Война – это удобная возможность заткнуть рот несогласным, даже техническим специалистам, которые имели неосторожность сделать лучшее оружие.

Это грустно. Это досадно. Да мы войну точно не выиграем. Ибо любой наш выигрыш – это их проигрыш. Они этого не позволят.