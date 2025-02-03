С кем мириться? С теми, кто методически уничтожал наши города? С теми, кто убивал наших детей?

С кем мириться? С теми, кто методически уничтожал наши города? С теми, кто убивал наших детей?

фото: Укринформ

Это не просто тишина после выстрелов, а состояние, когда стороны осознанно отказываются от насилия, признавая право другого существования.

Является ли такой россия? Категорически нет.

Поэтому называть любые договоренности с людоедами об окончании войны "миром" – это не просто некорректно, это значит предать память всех погибших от их рук, всех, кто защищал и защищает нашу страну ценой собственной жизни.

Можно говорить о вынужденном компромиссе – да.

Но мир… С кем мириться? С теми, кто методически уничтожал наши города? С теми, кто убивал наших детей? С теми, кто пытал наших граждан? Это кощунство – использовать слово "мир" в контексте отношений с террористами и военными преступниками.

Будь мир более решительным, этих негодяев нужно было проучить так, чтобы они на сотни лет забыли о своих захватнических амбициях. Но мир оказался трусливым и беспомощным перед лицом очевидного зла.

Каждый раз, когда звучат фразы "переговоры о мире", "мирные договоренности" о россии – это звучит как издевательство над здравым смыслом.

Само слово "мир" необходимо полностью изъять из дискурса, когда речь идет об отношениях с убийцами и террористами.

Мы должны называть вещи своими именами. Не может быть "мира" с теми, кто не признает самого права нашего народа на существование. Возможны только временные вынужденные компромиссы.

Настоящий мир наступит только тогда, когда агрессор потеряет всякую способность угрожать другим и понесет полную ответственность за совершенные преступления.