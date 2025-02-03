Мир – это когда убийца больше не способен убивать
Это не просто тишина после выстрелов, а состояние, когда стороны осознанно отказываются от насилия, признавая право другого существования.
Является ли такой россия? Категорически нет.
Поэтому называть любые договоренности с людоедами об окончании войны "миром" – это не просто некорректно, это значит предать память всех погибших от их рук, всех, кто защищал и защищает нашу страну ценой собственной жизни.
Можно говорить о вынужденном компромиссе – да.
Но мир… С кем мириться? С теми, кто методически уничтожал наши города? С теми, кто убивал наших детей? С теми, кто пытал наших граждан? Это кощунство – использовать слово "мир" в контексте отношений с террористами и военными преступниками.
Будь мир более решительным, этих негодяев нужно было проучить так, чтобы они на сотни лет забыли о своих захватнических амбициях. Но мир оказался трусливым и беспомощным перед лицом очевидного зла.
Каждый раз, когда звучат фразы "переговоры о мире", "мирные договоренности" о россии – это звучит как издевательство над здравым смыслом.
Само слово "мир" необходимо полностью изъять из дискурса, когда речь идет об отношениях с убийцами и террористами.
Мы должны называть вещи своими именами. Не может быть "мира" с теми, кто не признает самого права нашего народа на существование. Возможны только временные вынужденные компромиссы.
Настоящий мир наступит только тогда, когда агрессор потеряет всякую способность угрожать другим и понесет полную ответственность за совершенные преступления.