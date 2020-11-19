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Юрий Бутусов Журналист [email protected]
19 ноября 2020, 17:38 25

Президент уже не свободен в своих действиях

19 ноября 2020, 17:38 25
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Офис президента планировал во вторник вынести в зал вопросы об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Однако голосов для увольнения в президентской фракции не хватило.  Скоро будет новая попытка.
Офис президента планировал во вторник вынести в зал вопросы об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Однако голосов для увольнения в президентской фракции не хватило.  Скоро будет новая попытка.
Фото: Офис президента
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Также под угрозой увольнения и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Источники в ОП говорят, что и сам премьер Денис Шмыгаль уже потерял доверие президента, но и его от отставки спасает только одно - президент не понимает, кто может стать новым премьером, и кто сможет собрать голоса в парламенте.

Слуги народа разбились на осколки, подконтрольные различным группам влияния. Конституционный кризис показал, что даже обращение президента и срыв программы МВФ уже не является стимулом для фракции поддерживать президентские законопроекты.

Теперь надо собирать ситуативную коалицию по любому поводу - по голосованию во втором чтении за бюджет; по голосованию за маяки меморандума МВФ; по голосованию за отставки министров и по голосованию за назначения министров.

Президент уже не свободен в своих действиях. Разве это не повод серьезно задуматься - власть в беспорядке, надо что-то менять?

ОП Ермака так и не стал точкой сборки для государства. Любые тактические решения легковесны, потому что никто не несет ответственности за власть в целом.

Пора президенту честно сказать самому себе - является ли его Офис центром управления страной, или это просто диспетчерский пункт по петлянию среди олигархов? Какие профессиональные критерии подбора министров, что они строят, за что несут ответственность? Реформы власти надо начинать с самого себя.

политика Владимир Зеленский Офис президента Верховная Рада кризис депутаты
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