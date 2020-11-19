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Юрій Бутусов журналіст [email protected]
19 листопада 2020, 17:38 21

Президент вже не вільний у своїх діях

19 листопада 2020, 17:38 21
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Офіс президента планував у вівторок винести в зал питання про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія. Однак голосів для звільнення в президентській фракції не вистачило. Скоро буде нова спроба.
Офіс президента планував у вівторок винести в зал питання про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова і міністра інфраструктури Владислава Криклія. Однак голосів для звільнення в президентській фракції не вистачило. Скоро буде нова спроба.
Фото: Офіс президента
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Також під загрозою звільнення в.о. міністра енергетики Ольга Буславець. Джерела в ОП кажуть, що і сам прем'єр Денис Шмигаль вже втратив довіру президента, але і його від відставки рятує тільки одне - президент не розуміє, хто може стати новим прем'єром, і хто зможе зібрати голоси в парламенті.

Слуги народу розбилися на осколки, підконтрольні різним групам впливу. Конституційна криза показала, що навіть звернення президента і зрив програми МВФ вже не є стимулом для фракції підтримувати президентські законопроекти.

Тепер треба збирати ситуативну коаліцію з будь-якого приводу - щодо голосування в другому читанні за бюджет; по голосуванню за маяки меморандуму МВФ; по голосуванню за відставки міністрів і по голосуванню за призначення міністрів.

Президент вже не вільний у своїх діях. Хіба це не привід серйозно задуматися - влада в безладді, треба щось міняти?

ОП Єрмака так і не став точкою збору для держави. Будь-які тактичні рішення легковажні, тому що ніхто не несе відповідальності за владу в цілому.

Пора президенту чесно сказати самому собі - чи є його Офіс центром управління країною, або це просто диспетчерський пункт по петлянню серед олігархів? Які професійні критерії підбору міністрів, що вони будують, за що несуть відповідальність? Реформи влади треба починати з самого себе.

політика Володимир Зеленський Офіс президента Верховна Рада криза депутати
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