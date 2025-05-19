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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
19 мая 2025, 11:44

Трамп звонит Путину: на пути к правильным решениям

19 мая 2025, 11:44
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Сегодня ожидается телефонный разговор Дональда Трампа с Путиным по поводу мира в Украине и состояния переговоров
Сегодня ожидается телефонный разговор Дональда Трампа с Путиным по поводу мира в Украине и состояния переговоров
фото: Getty images
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Этот звонок, по словам самого Трампа, преследует цель "разобраться, что происходит". Это происходит на фоне того, как Россия наглядно продемонстрировала нежелание завершать войну и пренебрежение миротворческими инициативами Трампа. Но он продолжает цепляться за иллюзорную реальность, в которой он может лично все порешать с Путиным.

Ключевая проблема состоит в том, что Путин не согласится на прекращение огня, пока риски от ее продолжения в его голове меньше, чем риски от ее завершения. Сегодня Россия экономически и в военном плане деградирует, ее способность вести войну спадает. Это напоминает цирроз печени при хроническом алкоголизме – иллюзорное равновесие при постоянной подтачивании жизнеспособности. Однако для Путина выход из войны слишком рискован политически и социально: это подорвет доверие даже воинственных русских ("что же ты за царь, если не можешь эффективно вести войну?") и усилит поляризацию и атомизацию российского общества и элит. Где конфликтующие группировки становятся все сильнее и все меньше озираются на Кремль.

Так что единственный путь заставить режим Путина остановиться – запугать его столь серьезным сокращением военно-экономического потенциала РФ, чтобы он поверил, что продолжение войны несет для него большие риски, чем ее завершение.

На этом фоне европейцы, адекватные представители американской администрации и Украина продолжают загонять Трампа в прокрустовое ложе, заставляя его признать неприятную реальность.

Нам помогает, что россияне недооценили субъектность Украины и готовность Европы оппонировать Трампу и координировать общие позиции. Если в феврале 2025 года американцы и россияне хотели исключить европейцев из переговорного процесса, то сейчас ЕС, Британия и Украина формируют общую позицию и разными каналами давят на США.

Сам Трамп симпатизирует политическому стилю Путина, видит вроде подражания. И его сегодняшний звонок Путину – это фактически последняя попытка удержаться за свою картину мира, продемонстрировать свое "величие" и доказать, что он может все порешать. Первый шаг к миру, на котором настаивают Европа и адекватные люди в окружении Трампа – всеобъемлющее прекращение огня – и должно стать темой разговора.

Если Путин откажет, у Трампа будет три варианта: снова попытаться переложить вину на нас (вряд ли сработает надолго), переложить проблему на Европу или, в конце концов, согласиться на санкции против России. Понимание, что Путин уважает только силу, постепенно созревает даже в его специфическом и фрагментарном сознании, хотя он до последнего будет цепляться за возможность не вводить санкции. Под последнее решение ему уже "стелят солому", объясняя, что санкций требует Конгресс и они (Белый дом) его едва сдерживают.

Главная тактическая задача для Украины и ее партнеров – попытаться удержать евроатлантическое единство и добиться от Трампа решительных действий, в частности, соблюдение его же обещания "мир через силу". Апелляция к его невероятному эго и наследию (как делал Зеленский в Риме, говоря, что любое соглашение с Путиным осквернит наследие Трампа) является частью этой сложной дипломатической работы. Даже небольшие уступки со стороны Трампа, например разрешение на продажу оружия или неблокирование помощи, уже являются результатом.

Стратегическая задача Украины и Европы – не просто прекращение войны, а невозможность ведения Россией войн на континенте в будущем.

Последний дипломатический период довольно положительный: Украина демонстрирует себя как конструктивная сторона, есть ситуативные партнеры в администрации Трампа, поддержка оружием и финансами от Европы продолжается динамично. Санкции от ЕС ожидаются точно, от США – по всей вероятности, но это вопрос недель, а не дней. Умеренный оптимизм по этому поводу оправдан, но завышать ожидания от сегодняшнего звонка Трампа Путину не стоит. Стоит ожидать кринжевых твитов о "друге Владимире", но тренд это вряд ли изменит.

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