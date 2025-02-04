О выборах: как? когда? зачем? Давайте о выборах напишу один раз серьезно и до завершения боевых действий к этой теме я бы предпочел не возвращаться

О выборах: как? когда? зачем? Давайте о выборах напишу один раз серьезно и до завершения боевых действий к этой теме я бы предпочел не возвращаться

иллюстративное фото: из открытых источников

Нужны ли Украине выборы? Да, очень нужны. Не столько для того, чтобы сменить власть (это вообще не обязательно произойдет), а чтобы перезагрузить систему политических отношений. Цикл, запустившийся в марте 2019, в общем-то уже себя исчерпал. У нас так обычно и работает: 3-4 года система работает, а затем начинается разбалансировка. Великая война это все сместила, но и парламент, и исполнительная ветвь нуждаются в обновлении.

Возможны ли выборы во время активной войны? Нет, невозможно. Проведение выборов требует условий, в которых кандидаты и избиратели могут свободно участвовать в кампании и голосовании. Без постоянного прекращения огня на большей части страны невозможно наладить работу комиссий, обеспечить функционирование участков и гарантировать надлежащие условия для подсчета голосов. Все это – неотделимая часть демократического процесса. То есть легитимность результата будет априори под вопросом.

Доверие граждан и адекватных партнеров невозможно, если выборы проходят в условиях войны такой интенсивности:

Если значительная часть избирателей не может проголосовать или подвергается давлению, выборы теряют репрезентативность. Если люди боятся идти на участки, потому что ракета может прилететь (именно поэтому сравнивать войну 2014-2015 и с 2022 – идиотизм) и явка будет 20-25%, ну о какой реальной легитимности речь? Доступ наблюдателей ко всем избирательным участкам тоже невозможно обеспечить без устойчивого перемирия.

Возможность военнослужащих выбирать и быть избранным – важная составляющая легитимности. Без устойчивого перемирия военные, которые защищают страну и точно должны получить право не только выбирать, но и избираться свое право не реализуют.

Военные – категория населения с наибольшим уровнем общественной легитимности. Несмотря на мнение отдельных слоев болванов. Большинство военных – это мобилизованные. Большинство из них не выберет карьеру военного. Да и профессиональные военные могут пожелать попытаться изменить страну в политике.

И только по достижении постоянного прекращения войны можно говорить о полноценной возможности военнослужащих не только голосовать, но и вести предвыборную кампанию (в случае желания баллотироваться). Кандидаты из числа военных должны иметь те же условия для агитации. Это требует постоянного прекращения огня.

Заявление Келлога и схожие месседжи от других партнеров (заявления Путина мы игнорируем, потому что кому не пох?), а также кач от внутренних врагов должны получать прямо и понятный ответ: сначала завершение войны, фиксация постоянного прекращения огня – затем выборы. Может, через 3 месяца после фиксации прекращения огня, может, через 6 – это уже вопрос качества гарантий. При всех остальных условиях это будут не выборы, а имитация.

И так, другие страны, проводящие выборы во время войн – вымысел из главы Келлога. Если война была на их территории – не проводились. Южная Корея 1952 г. не была демократией и Ли Сын Ман нарисовал себе результат. США проводили выборы 1944 г., когда Рузвельт выбрался на четвертый срок, никакой войны на территории США не было. А вот демократическая Британия до 1945 года жила с парламентом 1936 года. Как-то без выборов обошлись.

Обобщая. Выборы могут и должны состояться при соблюдении трех требований:

Безопасность прежде всего, потому что именно она гарантирует свободное голосование, прозрачность и законность. А это вместе составляет легитимность. Легитимность – в приоритете. Условия проведения голосования влияют на признание результатов как внутри страны, так и за ее пределами. Украинцы должны доверять собственному волеизъявлению и знать, что большинство украинцев имели возможность проголосовать. Военные и другие люди, которые вовлечены в помощь войску, должны получить возможность выбирать и избираться. Это возможно только при отсутствии активных боевых действий.

Поэтому сначала мир и гарантии безопасности – потом выборы. Все остальное – фантазии или безумие.

Спасибо за внимание.