Об историческом единстве русских и украинцев

Глава страны-агрессора написал статью о едином народе, которым он считает россиян и украинцев

Глава страны-агрессора написал статью о едином народе, которым он считает россиян и украинцев

В свое время Советский Союз решил вообще придумать термин советский народ, чтобы нивелировать национальную идентичность других четырнадцати республик, ведь языком общения советского народа был русский язык.

С точки зрения колонизаторов - это была правильная попытка для защиты от распада колониальной державы.

Как колониальная страна, Российская империя захватывала постоянно чужие территории и постоянно расширяла свою территорию за счет этих территорий.

Поэтому, когда Путин пишет в статье, что Украина своим существованием обязана советской эпохе, он почему-то не вспоминает существование УНР и захват Украины большевиками.

Когда Путин пишет, что настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией, то как понимать, что это за партнерство, когда Россия аннексировала Крым, развязала войну на Донбассе. Захват украинской территории, убийство тысяч украинцев, точно нельзя назвать партнерством.

Когда Путин пишет о проекте "анти-Россия" и что только тех, кто ненавидит Россию в Украине называют настоящими патриотами, он наверняка считает всех идиотами в Украине. Такое впечатление от прочитанного, что это Украина напала на Россию, захватила ее территорию и убивает россиян.

А в отношении одного народа, то эта пластинка уже так долго крутится, именно для того, что оправдывать свою агрессию, ненависть ко всему украинскому, ведь недаром Путин написал, что Россия никогда не допустит, чтобы ее исторические территории, где проживают близкие, по словам Путина, люди к России, использовались против России.

Путин в очередной раз выдает из себя геополитического художника, который рисует красные линии для других. Но, на самом деле он является маляром, который в своем воображении рисует новый проект "СССР-Российская Империя", который он хочет воплотить в жизнь и с помощью военных действий.

Статья вышла накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон и во время визита в Германию.

Путин просто мечтает жить в биполярном мире, как было во времена СССР, чтобы Кремль имел право на включение стран в свои исключительные интересы и никто не вмешивался. Такой страной он и видит Украину и то, что Путин написал в своей статье, является очередным пропагандистским опусом Кремля с претензией иметь якобы историческое право захватывать чужие территории, которые он считает исторически своими.

Россия - наш враг и Путин в очередной раз это подтвердил в своей статье.

Поэтому, Украина, по моему мнению, должна быстрее всего порвать все связи со страной-агрессором, которые когда-то нам навязывали, оставив только человеческие, тогда идеи о едином народе, общем историческом и духовном, останутся в советском прошлом, чтобы будущее Украины никоим образом не было связано с Россией.