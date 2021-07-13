Про історичну єдність росіян і українців

Глава країни-агресора написав статтю про єдиний народ, яким він вважає росіян та українців

Глава країни-агресора написав статтю про єдиний народ, яким він вважає росіян та українців

У свій час Радянський Союз вирішив взагалі вигадати термін радянський народ, щоб нівелювати національну ідентичність інших чотирнадцяти республік, адже мовою спілкування радянського народу була російська мова.

З точки зору колонізаторів - це була правильна спроба для убезпечення розпаду колоніальної держави.

Як колоніальна країна, російська імперія захоплювала постійно чужі території і постійно розширювала свою територію за рахунок цих територій.

Тому, коли Путін пише у статті. що Україна своїм існуванням завдячує радянські епосі, він чомусь не згадує існування УНР і захоплення України більшовиками.

Коли Путін пише, що справжній суверенітет України можливий тільки у партнерстві з Росією, то як розуміти що це за партнерство, коли Росія анексувала Крим, розв'язала війну на Донбасі. Захоплення української території, убивство тисяч українців, точно не можна назвати партнерством.

Коли Путін пише про проект "анти-Росія" і що тільки тих, хто ненавидить Росію в Україні називають справжніми патріотами, він напевно вважає всіх ідіотами в Україні. Таке враження, від прочитаного, що це Україна напала на Росію, захопила її територію та вбиває росіян.

А стосовно одного народу, то ця платівка вже так довго крутиться, саме для того, що виправдовувати свою агресію, ненависть до всього українського, адже недарма Путін написав, що Росія ніколи не допустить, щоб її історичні території, де проживають близькі, за словами Путіна, люди до Росії, використовувались проти Росії.

Путін вчергове видає себе за геополітичного художника, який малює червоні лінії для інших. Але, насправді він є малярем, який у своїй уяві малює новий проект "СРСР-Російська імперія", який він хоче втілити і за допомогою військових дій.

Стаття вийшла напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтона і під час візиту до Німеччини.

Путін просто мріє жити у біполярному світі, як було за часів СРСР, щоб Кремль мав право на включення країн у свої виключні інтереси і ніхто не вмішувався. Такою країною він і бачить Україну і те, що Путін написав у своїй статті є черговим пропагандистським опусом Кремля з претензією мати ніби історичне право захоплювати чужі території, які він вважає історично своїми.

Росія - наш ворог і Путін вчергове це підтвердив у своїй статті.

Тому, Україна, на мою думку, повинна найшвидше порвати всі зв'язки з країною-агресором, які колись нам нав'язували, залишивши тільки людські, тоді ідеї про єдиний народ, спільне історичне і духовне, залишаться у радянському минулому, щоб майбутнє України ніяким чином не було пов'язане з Росією.