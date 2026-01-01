Полноценный мир в 2026 году маловероятен, но активная фаза войны может завершиться

Как и обещал, предлагаю вам свой помесячный футурологический прогноз на 2026 год

Как и обещал, предлагаю вам свой помесячный футурологический прогноз на 2026 год

иллюстративное фото: из открытых источников

В нем, как и в 2025-м, будет много хаоса и нелинейности, потому что идет игра на многих шахматных досках одновременно. Но могут возникать и светлые пятна, которые будут давать надежду, что этот год станет определяющим.

Итак, поехали:

Январь:

– Россия продолжит тактику создания "буферных зон" вблизи границы, но без решающих побед.

– РФ продолжит удары по критической инфраструктуре Украины.

– Украина будет держать линию фронта, продолжит готовить резервы.

– Администрация Трампа начнет формировать стратегию давления на Кремль, ориентированную на максимальные санкции в случае провала дипломатии.

Февраль:

- будут усиливаться боевые столкновения, особенно к середине месяца.

– Россия может прибегнуть к очередному применению так называемого "Орешника".

- Конгресс США приступит к рассмотрению новых санкционных механизмов в ответ на срыв переговоров и эскалацию.

– Россия в очередной раз перейдет к риторике ядерного запугивания.

– Китай впервые публично предупредит РФ о неприемлемости эскалации, что станет фактором сдерживания.

Март:

– Россия оказывается перед развилкой: продолжением "СВО" с риском получить новые санкции и начало компромиссных консультаций с Украиной.

Три возможных подхода России в марте:

1. Начать консультации с Украиной во избежание дальнейшего санкционного давления и спада экономики.

2. Продолжить войну, что увеличит изоляцию и увеличит санкционные потоки от Запада.

3. Комбинация – частичные тактические уступки без серьезных сдвигов.

– Турция, ООН и потенциально Китай включаются как посредники.

– Запад активно готовит публичный формат переговоров на апрель.

Апрель:

- Наиболее вероятным является проведение первой официальной встречи делегаций Украины и РФ при участии посредников.

- начинается работа над основными компонентами возможного прекращения активных боев:

1. обмен пленными,

2. гуманитарные маршруты,

3. согласование дат и механизмов деэскалации

– Китай публично предлагает альтернативный "мирный план"

- вероятность запуска технического перемирия.

Май:

– Военные операции становятся менее масштабными, движение фронта стабилизируется.

- стороны могут соглашаться на локальную паузу (временное перемирие на отдельных направлениях).

- Украина и партнеры разработают дорожную карту дальнейших шагов (вывод войск, контроль границ, гарантии безопасности).

- возможно развертывание международной наблюдательной миссии.

– Китай не вмешивается непосредственно, но продолжает поддерживать РФ через энергетическую торговлю.

Июнь-август:

– Фронт остается в основном позиционным, сохраняется техническое перемирие без политического соглашения.

- Переговоры продолжаются, но без быстрого прогресса по фундаментальным вопросам (Крым, Донбасс).

– Западные государства сохраняют санкционное давление как инструмент сдерживания агрессии.

Сентябрь-октябрь:

– Выборы в Конгресс США (3 ноября) усиливают политическое давление на Белый дом.

- Обе партии – и республиканцы, и демократы – выступают за санкционное усиление против РФ в случае остановки переговоров.

- Европа усиливает координацию поддержки Украины и сохранения санкционного единства.

Ноябрь-декабрь:

- Скорее всего подписание рамочного соглашения о прекращении активной фазы войны, без окончательного решения всех вопросов.

– Война не завершается полностью, но интенсивность боевых действий существенно уменьшается.

– Крым и часть Донбасса остаются предметом отложенных переговоров.

Подытоживая, общие ключевые тренды 2026, как представляется, будут состоять в следующих пяти пунктах:

1. Экономическое истощение России усугубит ее политическую уязвимость и заставит рассматривать дипломатические пути к выходу из войны.

2. США и партнеры Украины в Европе готовы будут к усилению санкционного давления в случае срыва переговоров, что делает переговорное давление более реалистичным, чем в 2025 году.

3. Китай не будет автоматическим спасителем России, но будет воздерживаться от прямого давления на Кремль, что создает для РФ дилемму между изоляцией и сотрудничеством.

4. Переломной точкой для многих процессов станет апрель, когда могут начаться реальные переговоры.

5. Полноценный мир в 2026 году маловероятен, но активная фаза войны имеет все шансы завершиться условным соглашением до конца года.