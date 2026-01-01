Полноценный мир в 2026 году маловероятен, но активная фаза войны может завершиться
В нем, как и в 2025-м, будет много хаоса и нелинейности, потому что идет игра на многих шахматных досках одновременно. Но могут возникать и светлые пятна, которые будут давать надежду, что этот год станет определяющим.
Итак, поехали:
Январь:
– Россия продолжит тактику создания "буферных зон" вблизи границы, но без решающих побед.
– РФ продолжит удары по критической инфраструктуре Украины.
– Украина будет держать линию фронта, продолжит готовить резервы.
– Администрация Трампа начнет формировать стратегию давления на Кремль, ориентированную на максимальные санкции в случае провала дипломатии.
Февраль:
- будут усиливаться боевые столкновения, особенно к середине месяца.
– Россия может прибегнуть к очередному применению так называемого "Орешника".
- Конгресс США приступит к рассмотрению новых санкционных механизмов в ответ на срыв переговоров и эскалацию.
– Россия в очередной раз перейдет к риторике ядерного запугивания.
– Китай впервые публично предупредит РФ о неприемлемости эскалации, что станет фактором сдерживания.
Март:
– Россия оказывается перед развилкой: продолжением "СВО" с риском получить новые санкции и начало компромиссных консультаций с Украиной.
Три возможных подхода России в марте:
1. Начать консультации с Украиной во избежание дальнейшего санкционного давления и спада экономики.
2. Продолжить войну, что увеличит изоляцию и увеличит санкционные потоки от Запада.
3. Комбинация – частичные тактические уступки без серьезных сдвигов.
– Турция, ООН и потенциально Китай включаются как посредники.
– Запад активно готовит публичный формат переговоров на апрель.
Апрель:
- Наиболее вероятным является проведение первой официальной встречи делегаций Украины и РФ при участии посредников.
- начинается работа над основными компонентами возможного прекращения активных боев:
1. обмен пленными,
2. гуманитарные маршруты,
3. согласование дат и механизмов деэскалации
– Китай публично предлагает альтернативный "мирный план"
- вероятность запуска технического перемирия.
Май:
– Военные операции становятся менее масштабными, движение фронта стабилизируется.
- стороны могут соглашаться на локальную паузу (временное перемирие на отдельных направлениях).
- Украина и партнеры разработают дорожную карту дальнейших шагов (вывод войск, контроль границ, гарантии безопасности).
- возможно развертывание международной наблюдательной миссии.
– Китай не вмешивается непосредственно, но продолжает поддерживать РФ через энергетическую торговлю.
Июнь-август:
– Фронт остается в основном позиционным, сохраняется техническое перемирие без политического соглашения.
- Переговоры продолжаются, но без быстрого прогресса по фундаментальным вопросам (Крым, Донбасс).
– Западные государства сохраняют санкционное давление как инструмент сдерживания агрессии.
Сентябрь-октябрь:
– Выборы в Конгресс США (3 ноября) усиливают политическое давление на Белый дом.
- Обе партии – и республиканцы, и демократы – выступают за санкционное усиление против РФ в случае остановки переговоров.
- Европа усиливает координацию поддержки Украины и сохранения санкционного единства.
Ноябрь-декабрь:
- Скорее всего подписание рамочного соглашения о прекращении активной фазы войны, без окончательного решения всех вопросов.
– Война не завершается полностью, но интенсивность боевых действий существенно уменьшается.
– Крым и часть Донбасса остаются предметом отложенных переговоров.
Подытоживая, общие ключевые тренды 2026, как представляется, будут состоять в следующих пяти пунктах:
1. Экономическое истощение России усугубит ее политическую уязвимость и заставит рассматривать дипломатические пути к выходу из войны.
2. США и партнеры Украины в Европе готовы будут к усилению санкционного давления в случае срыва переговоров, что делает переговорное давление более реалистичным, чем в 2025 году.
3. Китай не будет автоматическим спасителем России, но будет воздерживаться от прямого давления на Кремль, что создает для РФ дилемму между изоляцией и сотрудничеством.
4. Переломной точкой для многих процессов станет апрель, когда могут начаться реальные переговоры.
5. Полноценный мир в 2026 году маловероятен, но активная фаза войны имеет все шансы завершиться условным соглашением до конца года.