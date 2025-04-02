Неужели Трамп разочарован? Боже же ты мой, это – очевидный и абсолютно прогнозируемый итог игры с Путиным в «перезагрузку»

Неужели Трамп разочарован? Боже же ты мой, это – очевидный и абсолютно прогнозируемый итог игры с Путиным в «перезагрузку»

фото: EPA

Но только ли Россия станет объектом, который для Трампа будет символом разочарования? Здесь должен быть абсолютно прямолинейным. Нет. Будут обвинены "обе стороны", не желающие мира. И давление на Украину в очередной раз усилится (соглашение о недрах – американцам в помощь).

Трамп лишен привычки анализировать свои провалы. Неусвоенные уроки истории, которые он проиграл еще в первой каденции в желании о чем-то договориться с автократическими режимами, догоняют его снова. Можно не упоминать Путина. Но упомянуть, например, две встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ином. После каждой из которых становилось хуже.

Также будет и после каждого следующего звонка Путину. Тот уже изучил "портрет" и осознал, что Трампом можно развлекаться, как куклой, и, наконец, вкусно плюнул на предложенный гамбургер, потому что в традициях гэбэшных команд – загнать "бизнес-партнера" в подворотню и бить, бить, бить…

Путин уже даже не скрывает, что тянет время – он, как каннибал, наслаждается процессом, наполняясь спектаклем "Крах врага за 100 дней". Главное – не надорваться, как говорил в недавнем интервью Сурков.

Путин уверен – еще несколько месяцев – и Штаты точно от депрессивной "безнадеги" с планом примирения перейдут в план тотального потакания. И вот тогда-то можно будет поговорить снова об извечном – "зонах влияния" и как их нужно делить.

Но действительно ли Путин со своей системой является настолько ловким геостратегом? Вот тут-то я сомневаюсь. Ибо и у Путина хватало ошибок. И полномасштабное вторжение в Украину – только одна из них. Он не раз оступался. Просто его никогда не решались добить. Ни свои, ни чужие. Ибо образ маньяка действительно был для многих парализующим. Особенно – маньяка с ядеркой.

Подытоживая, можно констатировать, что в ближайшие несколько недель мы будем наблюдать захватывающий голливудский триллер, где два пожилых актера будут пытаться сбросить друг друга в пропасть. Потому что корону должен носить один (но не забываем смотреть на Си, который, думаю, предусмотрительно выкупил все билеты на эту безумную премьеру сезона).

Что ж, заходим на очередной круг неизвестности. До окончания нашей войны, к сожалению, еще долго.