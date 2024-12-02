Действительно ли российских чиновников плавно готовят к сворачиванию "СВО" и завершению войны
Все эти сообщения очень хорошо вкладываются в очередную волну психологического давления на наших западных партнеров, перестать предоставлять Украине оружие. Ну и расслабить часть украинцев тем, что война может быстро закончиться. Ага, еще "две-три недели" – и все.
Такими вещами россияне померяют также и часть своей аудитории, думаю, к концу года Левада-Центр выйдет с неким социологическим пресс-релизом.
Да, это аксиома, что если бы путин хотел завершить эту несправедливую и убийственную войну, он бы это сделал за день. Но пока мы наблюдаем обратное – он уверен, что может дожать. Поэтому не нужно расслабляться и радоваться "новостям" из-за ребер. И не нужно верить тому, что там, в Москве, говорят. Все равно солгут. Все равно не выполнят того, что обещали.
Держимся!