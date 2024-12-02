09:58  02 декабря
Появились фото последствий дроновой атаки на Буковине
17:05  02 декабря
Смертельное ДТП в Днепре: полиция объявила подозрение 19-летнему водителю
14:12  01 декабря
Для легковых автомобилей и общественного транспорта: в Киеве после 30 лет строительства открыли Подольский мост
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
02 декабря 2024, 19:48

Действительно ли российских чиновников плавно готовят к сворачиванию "СВО" и завершению войны

02 декабря 2024, 19:48
Читайте також українською мовою
Сегодня с большим подъемом СМИ тиражируют «новость», мол, российских чиновников плавно готовят к сворачиванию «СВО». Не надо верить ни одному их слову
Сегодня с большим подъемом СМИ тиражируют «новость», мол, российских чиновников плавно готовят к сворачиванию «СВО». Не надо верить ни одному их слову
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Все эти сообщения очень хорошо вкладываются в очередную волну психологического давления на наших западных партнеров, перестать предоставлять Украине оружие. Ну и расслабить часть украинцев тем, что война может быстро закончиться. Ага, еще "две-три недели" – и все.

Такими вещами россияне померяют также и часть своей аудитории, думаю, к концу года Левада-Центр выйдет с неким социологическим пресс-релизом.

Да, это аксиома, что если бы путин хотел завершить эту несправедливую и убийственную войну, он бы это сделал за день. Но пока мы наблюдаем обратное – он уверен, что может дожать. Поэтому не нужно расслабляться и радоваться "новостям" из-за ребер. И не нужно верить тому, что там, в Москве, говорят. Все равно солгут. Все равно не выполнят того, что обещали.

Держимся!

Украина РФ война переговоры оккупанты
Шольц приехал в Киев: стала известна настоящая цель визита канцлера
02 декабря 2024, 13:55
Ночью ПВО работала в десяти областях Украины – сколько вражеских дронов удалось уничтожить
02 декабря 2024, 08:42
Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только части территорий Украины
01 декабря 2024, 15:55
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Россияне ударили по Криворожскому району: пострадали гражданские
02 декабря 2024, 20:21
Войска РФ били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: ранен 21-летний парень
02 декабря 2024, 19:13
Атаковали Украину с севера: пограничники показали кадры сбития российских дронов-камикадзе
02 декабря 2024, 18:44
СБУ задержала диверсантов, которые хотели сжечь локомотив и электроподстанции Укрзализныци: трое из них — несовершеннолетние
02 декабря 2024, 18:10
В центре Киева строитель упал в 4-метровый котлован: мужчину госпитализировали
02 декабря 2024, 17:44
Смертельное ДТП в Днепре: полиция объявила подозрение 19-летнему водителю
02 декабря 2024, 17:05
Община на Харьковщине получила от Детского фонда ООН две мощные котельные
02 декабря 2024, 16:45
Зеленский и Шольц осмотрели "умные" беспилотники, которые Украина производит совместно с Германией
02 декабря 2024, 16:22
На Полтавщине 9-летний мальчик взорвал на детской площадке страйкбольную гранату
02 декабря 2024, 16:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »