Макдональд Зеленского или кадровая катастрофа

Кризис кадров должен был стать главной проблемой Зеленского. Я это четко понимал еще во время его кампании. Именно на решение этой проблемы, в том числе направлялось движение "Люди важны", которое успешно закопал Гончарук, как только получил то, что хотел

Кризис кадров должен был стать главной проблемой Зеленского. Я это четко понимал еще во время его кампании. Именно на решение этой проблемы, в том числе направлялось движение "Люди важны", которое успешно закопал Гончарук, как только получил то, что хотел

Имея немного свободного времени, я решил сделать анализ кадровой политики новой власти. Для этого я сделал анализ смены руководства в 19 министерствах, 26 государственных службах, 16 государственных агентствах, 5 инспекциях,10 ЦОИВ и 24 областных государственных администрациях (добавил еще изменения, которые произошли на этой неделе). А теперь цифры:

172 раза менялись руководители органов исполнительной власти за 1,5 года власти Зеленского

47 раз из них руководителями назначались исполняющие обязанности

11 руководителей не переназначены (преимущественно финансовые и правоохранительные органы власти)

37 раз руководителей меняли дважды в одном и том же органе

16 раз — трижды

3 раза — четыре

и 1 - 5 раз, из них 4 раза и.о. (рекордсмен - Государственная служба морского и речного транспорта Украины)

И это я не считал заместителей, руководителей ДП и других ТКГ.

Зеленский говорит — нет кадров, Богдан говорит — кадровый дефолт, Шмыгаль говорит — кадровый голод. На самом деле нет. Это друзья не кадровый голод — это кадровая катастрофа.

Эта кадровая катастрофа свидетельствует об одном — отсутствие какой-либо кадровой политики и подхода к назначению. Хотя может я не прав, и эту политику разработал влиятельный аналитический центр "Украинское бюро национального развития". Тем не менее результат на табло — Макдональд.

В чем на самом деле проблема?

Понимая проблему кадров, ее можно было решить в несколько шагов. Во-первых, если среди родственников, кварталовцев, знакомых, вдруг не оказалось много профессионалов государственного управления — можно изменить подход к поиску кадров. Очевидно, что главной проблемой являются не люди, а именно подход к тому как их подбирают. Я вот честно несколько раз пытался представить собеседование Ермака и Зеленского с Фокиным и Арестовичем. Что можно было спрашивать у этих людей, какую справку можно на них прочитать, чтобы назначить? И хотя мне кажется, даже их внешний вид говорит, что это за люди — каким-то просто магическим образом их назначали. Правда эта магия — никакая не магия, а собеседование всего лишь с одним вопросом: вы сделаете все как я хочу? - Да. - Вы приняты.

Правильное классическое собеседование может состоять всего из 3 вопросов: ваш опыт, ваше видение результатов на посту, в какой способ вы собираетесь их достигать. Я убежден, если задавать всего лишь эти 3 вопроса, то можно избежать этой кадровой катастрофы, которую организовали во власти.

Во-вторых, если ты пришел к власти на 5 лет, то можешь себе позволить подготовку кадров. Если бы летом 2019 года запустить мощные программы подготовки кадров — то уже в следующем году можно было бы иметь сотни подготовленных людей. Для этого, вместо трускавецкого риксоса, надо было реформировать НАГУ, забрать ее с высшего образования (на чем я особенно настаивал, поскольку основная коррупция там продажа научных званий), создать правительственный тренинговый центр, заключить договоры о помощи с мировыми школами (как я это сделал с Сингапурской, хотя сама идея возникла в процессе подготовки рекомендаций летом 2019) — то это были бы не просто подготовленные кадры, а подготовленные к современным стандартам мирового уровня.

Что в сухом остатке. Результат "Макдональд политики” привел к тому, что системные профессиональные люди принципиально отказываются идти во власть и возглавлять органы. Никто из них не уверен, что это на дольше чем 3 месяца. Те, что у власти, каждую неделю пытаются выяснить их не вынесли на увольнение без их ведома. Они отказываются делать какие-либо реформы, проявлять инициативу и тому подобное. Они только вторят и надувают обещания. Ну, и отдельные еще беспокоятся о своем обеспечении. В органах власти разрушена институциональная память, поскольку частая смена руководителей не дает никакой преемственности политики. Разрушенный аппарат управления, поскольку каждый новый руководитель, в первую очередь, догоняет друзей предыдущего.

Как думаете, какие перспективы реформ с такой "кадровой политикой”? Ответ риторическая.