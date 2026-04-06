Украинские военные помогли эвакуироваться мужчине, который годами скрывался на оккупированной территории
Военные эвакуировали на подконтрольную Украине территорию родственника морского пехотинца ВСУ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отряд специальной разведки ВМС "Янголы" и ВМС ВС Украины.
Отмечается, что, находясь в оккупации, мужчина застрелил одного российского военного и ранил другого. Во время стычки он сам был ранен. оккупанты его задержали и доставили в больницу, однако ему удалось скрыться из медучреждения. После этого он скрывался годами на оккупированной территории.
К спецоперации привлекли подразделения морской пехоты, пограничников и силы беспилотных систем.
"Часть маршрута преодолел велосипедом под контролем разведывательных БПЛА и прикрытием FPV-дронов. Для обеспечения безопасного коридора вражеские блокпосты на маршруте были поражены дронами", – говорится в сообщении.
Мужчина находится на подконтрольной Украине территории и уже встретился с родными.
