Украинские военные помогли эвакуироваться мужчине, который годами скрывался на оккупированной территории

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отряд специальной разведки ВМС "Янголы" и ВМС ВС Украины.

Отмечается, что, находясь в оккупации, мужчина застрелил одного российского военного и ранил другого. Во время стычки он сам был ранен. оккупанты его задержали и доставили в больницу, однако ему удалось скрыться из медучреждения. После этого он скрывался годами на оккупированной территории.

К спецоперации привлекли подразделения морской пехоты, пограничников и силы беспилотных систем.

"Часть маршрута преодолел велосипедом под контролем разведывательных БПЛА и прикрытием FPV-дронов. Для обеспечения безопасного коридора вражеские блокпосты на маршруте были поражены дронами", – говорится в сообщении.

Мужчина находится на подконтрольной Украине территории и уже встретился с родными.

