10:59  29 марта
На Черниговщине поезд остановили во время движения из-за опасности ударов
10:39  29 марта
РФ атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесщины
09:53  29 марта
Пассажиров поезда "Киев-Кривой Рог" трижды за ночь эвакуировали из-за воздушных тревог
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
29 марта 2026, 10:20

США не давят и не будут давить на Украину в вопросе территорий

29 марта 2026, 10:20
Читайте також українською мовою
Публичные заявления Владимира Зеленского и Марко Рубио, относительно условий завершения войны, по-моему, не добавили конструктива, свидетельствуют о дефиците прямого диалога, но кое-что прояснили ситуацию
Публичные заявления Владимира Зеленского и Марко Рубио, относительно условий завершения войны, по-моему, не добавили конструктива, свидетельствуют о дефиците прямого диалога, но кое-что прояснили ситуацию
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Неудивительно, что Владимир Зеленский не может принять российские территориальные требования, ведь это, по сути, согласие Президента Украины на нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, со всеми вытекающими последствиями.

А Марко Рубио не может допустить, чтобы позиция США, где он не без основания надеется (по оценкам обозревателей) претендовать в будущем на должность Президента страны, воспринималась как позиция стороны, требующей прямого нарушения международного права в жертву требованиям агрессора!

Причина несколько разного толкования хода и сути переговорного процесса может быть еще и в том, что оба высокопоставленных должностных лица не принимают НЕПРЕДСЕДАТЕЛЬНО участие в переговорах, а слушают других участников.

Но я вижу в этих заявлениях также позитив и новые возможности.

Что прозвучало в заявлении Марко Рубио?

По-моему, он четко озвучил три вещи:

Во-первых: "Что такое гарантия безопасности? Это войска, готовые вмешаться и обеспечить гарантии безопасности".

Во-вторых: "Гарантии безопасности не начнут действовать до тех пор, пока не закончится война".

В-третьих, это не связано с отдачей территории (Украина).

То есть, можно понять позицию Главы Госдепартамента США Марко Рубио (а это – официальная позиция) так: американцы не давят и не будут давить на Украину в вопросе территорий, которые требует себе без боя российская сторона. Очевидно, это разрушает не только международное право, но и реноме США. Это дает прецедент возврата права аннексии.

И на этом нужно поставить точку!

Нет теперь смысла "разгонять" информационно "сложный вопрос территорий", который является потенциально "взрывным", переговорщикам от Украины.

Надо искать усиление своей переговорной позиции и ослабление враждебной на новой основе и в новых условиях.

От всего этого, конечно, не будет легче, но четко понять реалии и определить дефиниции с партнерами – это уже шаг в направлении решения проблем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Подписывайтесь на RegioNews
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
