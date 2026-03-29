США не давят и не будут давить на Украину в вопросе территорий

Публичные заявления Владимира Зеленского и Марко Рубио, относительно условий завершения войны, по-моему, не добавили конструктива, свидетельствуют о дефиците прямого диалога, но кое-что прояснили ситуацию

иллюстративное фото: из открытых источников

Неудивительно, что Владимир Зеленский не может принять российские территориальные требования, ведь это, по сути, согласие Президента Украины на нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, со всеми вытекающими последствиями.

А Марко Рубио не может допустить, чтобы позиция США, где он не без основания надеется (по оценкам обозревателей) претендовать в будущем на должность Президента страны, воспринималась как позиция стороны, требующей прямого нарушения международного права в жертву требованиям агрессора!

Причина несколько разного толкования хода и сути переговорного процесса может быть еще и в том, что оба высокопоставленных должностных лица не принимают НЕПРЕДСЕДАТЕЛЬНО участие в переговорах, а слушают других участников.

Но я вижу в этих заявлениях также позитив и новые возможности.

Что прозвучало в заявлении Марко Рубио?

По-моему, он четко озвучил три вещи:

Во-первых: "Что такое гарантия безопасности? Это войска, готовые вмешаться и обеспечить гарантии безопасности".

Во-вторых: "Гарантии безопасности не начнут действовать до тех пор, пока не закончится война".

В-третьих, это не связано с отдачей территории (Украина).

То есть, можно понять позицию Главы Госдепартамента США Марко Рубио (а это – официальная позиция) так: американцы не давят и не будут давить на Украину в вопросе территорий, которые требует себе без боя российская сторона. Очевидно, это разрушает не только международное право, но и реноме США. Это дает прецедент возврата права аннексии.

И на этом нужно поставить точку!

Нет теперь смысла "разгонять" информационно "сложный вопрос территорий", который является потенциально "взрывным", переговорщикам от Украины.

Надо искать усиление своей переговорной позиции и ослабление враждебной на новой основе и в новых условиях.

От всего этого, конечно, не будет легче, но четко понять реалии и определить дефиниции с партнерами – это уже шаг в направлении решения проблем.