Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
29 березня 2026, 10:20

США не тиснуть і не будуть тиснути на Україну у питанні територій

Публічні заяви Володимира Зеленського й Марко Рубіо, стосовно умов завершення війни, як на мене, не додали конструктиву, свідчать про дефіцит прямого діалогу, але дещо таки прояснили ситуацію
Публічні заяви Володимира Зеленського й Марко Рубіо, стосовно умов завершення війни, як на мене, не додали конструктиву, свідчать про дефіцит прямого діалогу, але дещо таки прояснили ситуацію
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Не дивно, що Володимир Зеленський не може прийняти російські територіальні вимоги, адже це по суті – згода Президента України на порушення її суверенітету й територіальної цілісності, зі всіма витікаючими наслідками.

А Марко Рубіо не може допустити, щоб позиція США, де він не безпідставно сподівається (за оцінками оглядачів) претендувати в майбутньому на посаду Президента країни, сприймалася як позиція сторони, що вимагає прямого порушення міжнародного права на поталу вимогам агресора!

Причина дещо різного тлумачення ходу й суті переговорного процесу може бути ще й в тому, що обидва високопосадовця не беруть БЕЗПОСЕРЕДНЬО участь у переговорах, а слухають інших учасників.

Але я бачу в цих заявах також позитив і нові можливості.

Що прозвучало у заяві Марко Рубіо?

Як на мене, він чітко озвучив три речі:

По-перше: "Що таке гарантії безпеки? Це війська, які готові втрутитися і забезпечити гарантії безпеки".

По-друге: "Гарантії безпеки не почнуть діяти, доки не закінчиться війна".

По-третє: це не повʼязано з віддачею території (України).

Тобто, можна зрозуміти позицію Глави Держдепартаменту США Марко Рубіо (а це – офіційна позиція) так: американці не тиснуть і не будуть жодним чином тиснути на Україну у питанні територій, які вимагає собі без бою російська сторона. Очевидно – це руйнує не лише міжнародне право, але й реноме США. Це дає прецедент повернення права анексії.

І на цьому треба поставити крапку!

Немає тепер сенсу "розганяти" інформаційно "складне питання територій", яке є потенційно "вибуховим", переговорникам від України.

Треба шукати підсилення своєї переговорної позиції й послаблення ворожої вже на новій основі та в нових умовах.

Від цього всього, звісно, не буде легше, але чітко зрозуміти реалії й визначити дефініції з партнерами – це вже крок в напрямі вирішення проблем.

