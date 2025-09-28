18:11  28 сентября
Дожди наступают: где в Украине следует ожидать осадков в начале недели
14:40  28 сентября
В Тернополе мужчина наехал на двух военных: детали инцидента
12:24  28 сентября
Во Львове столкнулись два автомобиля: травмированы водитель и пассажирка
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
28 сентября 2025, 15:14

Переиграть карибский кризис: в какую игру играет Путин

28 сентября 2025, 15:14
Читайте також українською мовою
Один из базовых комплексов Путина – это комплекс Карибского кризиса. Похоже, он искренне верит, если бы тогда Хрущев не развернул корабли, история пошла по другому пути и никакого величия Америки не было бы. Вина Хрущева прежде всего в этой слабости, а не (только) в том, что произошло на 20-м съезде
Один из базовых комплексов Путина – это комплекс Карибского кризиса. Похоже, он искренне верит, если бы тогда Хрущев не развернул корабли, история пошла по другому пути и никакого величия Америки не было бы. Вина Хрущева прежде всего в этой слабости, а не (только) в том, что произошло на 20-м съезде
Иллюстративное фото: "Комментарии"
Читайте також
українською мовою

Все, что мы видим сегодня – это очередная попытка на свой манер переиграть Карибский кризис. Только вместо США и Кубы есть Украина, Беларусь и Европа, которая должна испугаться и сдаться. Повторюсь, это еще одна попытка. Не первая и не последняя.

Для того чтобы лучше понять логику Путина и его "карибские мухи", мы должны дать ответ на вопрос, почему произошло полномасштабное вторжение в 2022 году. И ответ "чтобы захватить всю Украину" очень примитивизирует все. Главных целей было три (я уже писал об этом неоднократно, но еще раз повторю):

  • скорая победоносная война позволяла России стать третьим полюсом мира;
  • скорая победоносная война должна была вернуть России неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве;
  • скорая победоносная война и получение 30 млн украинцев должна была приостановить деславянизацию России и размывание русского мира в мусульманской неславянской среде.

Все три цели невозможно достичь, как бы ни закончилась война. И нынешнее обострение ситуации с Европой – не только психиатрия и комплексы Путина. Это желание попытаться вернуть историю вспять, благодаря слабости Европы вернуть себе статус третьего полюса.

А теперь немного о перспективах.

1. Мы живем в мире, когда горизонт планирования Путина и Трампа не превышает полгода. Более или менее разумные прогнозы можно делать на полгода и пробовать еще заглянуть на следующие полгода. Это очень усложняет работу аналитиков и поднимает ставки коспирологов-пессимистов (война будет вечной, а если даже подпишут мир, то это ненадолго) и конспирологов хайпожеров (существует мировой заговор и все уже давно решено, потому что наша жизнь – давно прописанный сценарий).

2. Логика Путина – это логика договоренностей в Анкоридже, где, по моему мнению, было согласовано, что Трамп давит на Украину по вопросу выхода из Донбасса, помогает снять санкции и получает российские редкоземельные металлы (это если очень упрощенно, и Трамп очень наивен, когда верит, что ему так просто отдадут редкоземельные металлы).

Редкоземы – это главный козырь в колоде Путина. Собственные технологии устарели, а вот попытаться расторгнуться между Китаем, который не хочет, чтобы сюда зашли американцы, и США, которые очень хотят войти, можно. Правда, водить обоих за нос бесконечно долго невозможно. И здесь мы должны помнить одну вещь у Путина есть два варианта: либо сообщается из США о диверсификации своей экономики, либо через год-два превращается из технологического в политического вассала КНР.

3. Путин сильно зависим от своего проактивного меньшинства (около 25% взрослого населения), которое хочет уничтожения Украины. Как промежуточный вариант, который позволит заткнуть рот этому активному меньшинству, может быть три вещи:

  • выход Украины из Донбасса;
  • частичное возвращение Путина в мировую политику и частичное снятие санкций;
  • завершение построения чебурнета как одного из главных факторов сдерживания внутреннего недовольства.

4. Атаки Путина на Европу, во-первых, не согласованы с Китаем, хотя и выгодны Китаю на этом этапе. Путин не собирается делать никаких наземных операций и считает, что за полгода Европа, которая является слабой, сама согласится на снятие санкций. Это главный расчет Путина. Никакого плана Б или В не существует. Это очень напоминает 2023 год и рассказы, как Европа замерзнет.

Могут ли у россиян появиться планы "Б"? Мы не можем это исключать, потому что ситуация динамично развивается. Но по сей день расчет исключительно на блеф. И даже сбитие российского самолета, залетающего на территорию ЕС, не приведет ни к чему.

5. Все, что сейчас происходит, пока устраивает США. Вашингтон считает, что нынешняя эскалация сделает Европу еще более уступчивой. С другой стороны, США прекрасно понимают, что любые удары беспилотников по территории ЕС заставят их вмешаться в ситуацию. И последние сообщения Трампа об Украине, которые уже некоторые окрестили "разворотом", на самом деле являются предупреждением: "не испытывайте нас". США будут закрывать глаза на беспилотники над ЕС, пока они не подрывают ничего.

6. Китай также смотрит на все это со стороны, ожидая, когда, наконец, их попросят вмешаться и нажать на РФ. У КНР есть своя красная линия: не допустить передачи редкоземов США, но все же, главная история для Китая сейчас – ожидания. По логике Пекина, их должны позвать успокоить Путина. И тогда наступит звездное время КНР.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война РФ США Китай КНР Карибский кризис Путин
 
Подписывайтесь на RegioNews
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Дожди наступают: где в Украине следует ожидать осадков в начале недели
28 сентября 2025, 18:11
Ночной террор РФ в Киеве шокировал Европу: что говорят политики
28 сентября 2025, 17:36
ГУР ликвидировало российских операторов БПЛА: в Мелитополе взорвался вражеский УАЗ "буханка"
28 сентября 2025, 17:07
ДТП на Ровенщине: трое пострадавших, среди них подросток
28 сентября 2025, 16:53
Киев под обстрелами: реакция украинских знаменитостей в соцсетях
28 сентября 2025, 16:18
После обстрела Институт кардиологии в Киеве не прекратил работу – Минздрав
28 сентября 2025, 15:02
В Тернополе мужчина наехал на двух военных: детали инцидента
28 сентября 2025, 14:40
Российские войска атаковали Очаков: ликвидированы пожары на рекреационных объектах
28 сентября 2025, 14:10
ЖК "Львовский" под Киевом: первые минуты после удара РФ – чудом выжили трое детей
28 сентября 2025, 13:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »