Китай заговорил о замене ООН: что это значит для мира и Украины
Саммит в Шанхае: Китай официально заговорил о замене ООН и как нам не оказаться в еще одном эпицентре взрыва
Глава Китая заявил о необходимости создания новой системы управления миром. Де-факто КНР впервые так открыто высказалась о замене системы ООН.
- Заявление Си было максимально размыто. Там нет никакой конкретики, но ее можно трактовать как асимметричный ответ США, которые, де-факто, на наших глазах скрывают ВТО, а следовательно и правила торговли, работавшие в последние десятилетия.
- Китай решил пойти дальше и посмотреть более глобально: КНР предлагает начать дискуссию о полном пересмотре системы безопасности в мире. Но делает это в классической китайской манере: очень размыто, максимально терпимо ко всем остальным, но явно прицеливаясь на лидерство в этом процессе.
- Повторюсь: никакой конкретики. Никто не понимает, каким будет второй шаг Китая и когда этот шаг будет сделан. Но в Шанхае Си дал старт этому процессу, который, кажется, у нас практически никто не заметил (для нас ничего не стоящее заявление Януковича куда важнее).
- На первый взгляд, может показаться, что нас это не касается. Но даже в краткосрочной перспективе, когда на первый взгляд все мировые институты будут работать в штатном режиме, мы должны обратить внимание на следующие моменты:
– главным полем битвы Китай-США остается Европа. США хотят превратить ЕС в прокси, чьими руками и главное деньгами, они попытаются решать свои глобальные цели;
– сейчас нам важно смотреть на то, как себя поведет Европа в вопросе санкций в отношении Индии, ведь это будет той лакмусовой бумажкой, как дальше США склонят вести себя европейцев по отношению к Китаю.
– напомню всем, что Украина живет и в последующие годы будет жить за деньги Европы. А потому эти все вопросы являются для нас определяющими.
- Наша главная проблема состоит в том, что даже на экспертном уровне мы не хотим смотреть на эти вещи хоть чуть-чуть шире. Мы или примитивизируем процессы или играем в конспирологию. В мире начались тектонические оползни, к которым мы вообще не готовы. И хуже всего, мы не хотим даже поверить в то, что эти оползни начались.
