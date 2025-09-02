03:30  02 сентября
Ресторатор Евгений Клопотенко нашел девушку
01:50  02 сентября
В Венгрии появилась украинская школа
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
02 сентября 2025, 08:00

Китай заговорил о замене ООН: что это значит для мира и Украины

02 сентября 2025, 08:00
Саммит в Шанхае: Китай официально заговорил о замене ООН и как нам не оказаться в еще одном эпицентре взрыва
Фото: pixabay
Глава Китая заявил о необходимости создания новой системы управления миром. Де-факто КНР впервые так открыто высказалась о замене системы ООН.

  1. Заявление Си было максимально размыто. Там нет никакой конкретики, но ее можно трактовать как асимметричный ответ США, которые, де-факто, на наших глазах скрывают ВТО, а следовательно и правила торговли, работавшие в последние десятилетия.
  2. Китай решил пойти дальше и посмотреть более глобально: КНР предлагает начать дискуссию о полном пересмотре системы безопасности в мире. Но делает это в классической китайской манере: очень размыто, максимально терпимо ко всем остальным, но явно прицеливаясь на лидерство в этом процессе.
  3. Повторюсь: никакой конкретики. Никто не понимает, каким будет второй шаг Китая и когда этот шаг будет сделан. Но в Шанхае Си дал старт этому процессу, который, кажется, у нас практически никто не заметил (для нас ничего не стоящее заявление Януковича куда важнее).
  4. На первый взгляд, может показаться, что нас это не касается. Но даже в краткосрочной перспективе, когда на первый взгляд все мировые институты будут работать в штатном режиме, мы должны обратить внимание на следующие моменты:

    – главным полем битвы Китай-США остается Европа. США хотят превратить ЕС в прокси, чьими руками и главное деньгами, они попытаются решать свои глобальные цели;

    – сейчас нам важно смотреть на то, как себя поведет Европа в вопросе санкций в отношении Индии, ведь это будет той лакмусовой бумажкой, как дальше США склонят вести себя европейцев по отношению к Китаю.

    – напомню всем, что Украина живет и в последующие годы будет жить за деньги Европы. А потому эти все вопросы являются для нас определяющими.

  5. Наша главная проблема состоит в том, что даже на экспертном уровне мы не хотим смотреть на эти вещи хоть чуть-чуть шире. Мы или примитивизируем процессы или играем в конспирологию. В мире начались тектонические оползни, к которым мы вообще не готовы. И хуже всего, мы не хотим даже поверить в то, что эти оползни начались.
Китай Украина США война ООН Европа саммит
 
