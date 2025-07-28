Соглашение ЕС-США подписано. Что это значит для нас?

Это соглашение прячет предложения Дмитриева и открывает путь к переговорам США-Китай. Теперь попробую кратко объяснить все это на человеческом языке

Это соглашение прячет предложения Дмитриева и открывает путь к переговорам США-Китай. Теперь попробую кратко объяснить все это на человеческом языке

1. США (Трамп) долго сомневались по поводу того, как работать с россиянами. На столе было две противоположные концепции: одна предполагала максимальное выдавливание России с энергетических рынков мира и прежде всего ЕС. Другое, (предложение Дмитриева) – предполагало, что Штаты становятся посредником в торговле российских энергоносителей на подсанкционных рынках. Соглашение с ЕС показало, что США приняли решение отвергнуть предложение Дмитриева (как минимум, на этом этапе) и идут по пути постепенного сужения российского энергетического влияния. Обещание покупать американские энергоносители на 600 млрд – означает отказ европейцев от российских газа и нефти. И это только начало.

2. Сейчас для нас, как я уже неоднократно писал и говорил, ключевым фактором должна стать ситуация в Индии. США, по логике, должны надавить на Дели, которое должно заместить российскую нефть на Ближневосточную. Если это произойдет, российские нефтяные доходы упадут примерно на четверть, а это будет означать, что Путин будет стоять перед дилеммой: резко сокращать инфраструктурные и некоторые социальные проекты, чтобы увеличить военные расходы или наоборот, заморозить военные расходы, как минимум, на уровне 2025 года.

3. После завершения переговоров с ЕС, Трамп входит в переговоры с Китаем, где ЕС уже гарантировано будет идти в фарватере США. Это ключевые для нас переговоры, потому что именно они будут определять не только то, как будет устроен торговый мир в следующем десятилетии, но и как будет или не будет заканчиваться война в Украине.

4. Россия нужна и Вашингтону и Пекину, как слабое государство с прогнозируемым и понятным руководством. Похоже, США уже понимают, что оторвать Россию от Китая на этом этапе невозможно. И их может устроить максимально ослабленная Россия, ориентированная прежде всего на Пекин, выступающий покупателем последней надежды, но не дающий новые технологии и не строящий современные производства в РФ.

5. Я могу выдвинуть гипотезу, что политическое будущее Путина будет во многом зависеть от его договороспособности в украинском вопросе. Правда, в ходе переговоров США-Китай Украине будут выдвинуты достаточно жесткие условия "компромисса".

6. Временные рамки переговоров США-Китай, как минимум, следующие 6-7 месяцев.

7. Главный вопрос на который пока нет ответа – что будет, если Путин не захочет идти на компромиссы и объявит мобилизацию (ориентировочно в 300 тысяч человек). Эта опция есть в кармане Путина. Глобально – это станет причиной его большого поражения в геополитической игре. Но это может резко изменить ситуацию на фронте.