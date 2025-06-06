Два харизматичных нарцисса не могут долго ужиться в одной лодке. Их развод был заложен в самой психологической природе этих двух людей.

Два харизматичных нарцисса не могут долго ужиться в одной лодке. Их развод был заложен в самой психологической природе этих двух людей.

Фото из открытых источников

У нас сразу начали радоваться этой ссоре. Но давайте попробуем немного шире взглянуть на процессы, выйдя за пределы, нравится/не нравится

1. Маск обвинил Трампа в том, что он присутствует в так называемом досье Эпштейна (педофильный скандал). Как реалистично, что эта тема станет поводом для расследования? С большой долей вероятности да. Приведет ли она к импичменту? С большой долей вероятности нет. Но мы точно понимаем, что в определенный период времени эта тема может стать топовой и чем ближе к выборам в конгресс и сенат (3.11.2026) тем громче эта тема будет подниматься. Другими словами — это повлечет за собой большие волны внутри США, но пока это не тянет на 9-балльный шторм. Все может измениться лишь при условии появления новых фактов и проактивной, в долгосрочном плане позиции Маска. Не демократов, которые обязательно ухватятся за эту историю и будут пробовать наращивать рейтинги, а именно Маска.

2. Маск намекнул, что готов создать свою партию, которая будет противодействовать как минимум части республиканцев. Здесь мы должны сразу обратить внимание на то, что победа Трампа была обеспечена объединением ранее несоединяемых групп избирателей. И среди них огромную роль играли несистемные консерваторы, которых у нас принято именовать технофашистами.

3. Может ли Маск создать партию технофашистов, которая добьется весомых результатов на выборах? Если смотреть на социологию, то здесь мы имеем весомую в американском электоральном процессе группу в 5-10%, готовую выступить против системы (собственно в большинстве стран Запада появилось антисестемное меньшинство и его оформление в политический проект или подпроект было вопросом времени в США). Но сейчас возникает вопрос, как далеко готов идти Маск в своем политическом порыве.

4. Все, что мы видели в течение последних дней (с момента когда он пообещал создать собственную политическую силу, которая будет "уничтожать" тех депутатов, которые проголосовали за долговый законопроект — это игра Маска. Это игра на поднятие ставок и перевод стрелок. Ему нужно перебить отрицательную волну, вызванную его работой, а он не мог работать с ним". поэтому он пытается перевести стрелки на республиканцев, голосовавших за увеличение долга.

5. Теперь у нас есть сложная дилемма Маска. Начать собственный политический проект рискованно по двум причинам: это ставит под удар бизнес и делает его врагом республиканцев номер один. С позитивов – при успешной кампании он гарантированно получит золотую акцию в конгрессе. Что решит Маск в этой ситуации сказать очень сложно. Он может как рискнуть, так и выбрать 2-3 жертвы, которые потом будут подвергаться остракизму из-за его личного твиттера. Параллельно он наверняка будет играть в создание собственной группы в будущем конгрессе. Пока более реалистичным выглядит второй вариант. Но мы имеем дело с очень импульсивным человеком.

6. Как бы то ни было, но отношения Трамп-Маск испорчены. И, исходя из психотипов обоих персонажей, с большой долей вероятности оба не остановятся в личных историях мести и троллинга. Даже если Маск пойдет по лайт-сценарию для республиканцев.

7. А теперь по отношению к нам.

А) мы пока не понимаем, как повлияет турбулентность в США на возможности Трампа по "петлянию" от более жестких санкций против РФ. Я остаюсь сторонником гипотезы, что на Трампа может повлиять только внутреннее лобби республиканцев, боящихся за рейтинги и провал предстоящей кампании в конгресс (более подробно об этом в предыдущем посту). Но внутренняя турбулентность на то и турбулентность, которая может как сыграть нам на руку, так и против нас. Повторюсь, сейчас это, как мне кажется, невозможно спрогнозировать.

Б). В группе так называемых технофашистов, которые могут быть теоретическим скелетом для гипотетической группы Маска достаточно высокие продиктаторские, а затем пророссийские настроения. Это может стать дополнительным отрицательным фактором. Но пока явно не хватает ни количественных, ни качественных исследований этой группы, чтобы определенно что-то говорить.

8. Еще одним неизвестным останется предстоящие отношения Пекин-Вашингтон, которые будут влиять на дальнейшее течение войны. Каким образом? От самого простого: нажать или не давить на КНДР по отправке весомого военного контингента в Украину уже этим летом (пока мы не понимаем, чем завершилась встреча Шойгу с Кимом). И заканчивая использованием России как прокси в дальнейших переговорах в треугольнике США-ЕС — КНР (напомню, тот, на чьей стороне будет Европа может обеспечить себе технологическое лидерство на следующие 15-20 лет). А мы очень зависимы от ЕС.

9. Не следует забывать, что существует высокая вероятность того, что завершение войны будет именно частью договоренностей в треугольнике Пекин-Брюссель-Вашингтон.

Что касается нашей домашней задачи, то нам очень важно в кратчайшие сроки:

- ни в коем случае не встать на чью-то сторону войны Трамп-Маск, хотя нас к этому будут толкать;

- Максимально погасить информационный накат россиян о том, что "Украина – страна террорист (это не об аэродромах, а о якобы отношениях с Аль-Ка едой в Мали)

- Попытаться уладить отношения с Пекином, чтобы попытаться надавить на КНДР по поводу живой силы.

Так что ссора Трамп-Маск — это значительно сложнее, чем наше традиционное нравится/не нравится.