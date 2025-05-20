Пауза для Путина: как переговоры затормозили новые санкции против РФ

После переговоров. Когда ждать принятия закона о 500% пошлине на российские товары?

После переговоров. Когда ждать принятия закона о 500% пошлине на российские товары?

иллюстративное фото: из открытых источников

Главное последствие переговоров - Путин выиграл время. При этом выглядит так, что дальнейшая стратегия всех сторон будет оставаться неизменной.

1. Все, что происходило в последние недели, было театром для одного зрителя. Путин делал все от себя зависящее, чтобы не вызвать взрыв гнева Трампа. Европейцы "загоняли" Трампа в угол, чтобы тот наконец-то взорвался. Часть республиканцев также, похоже, поддержали европейцев. Но Трамп не взорвался. Следовательно начинается второй акт этой пьесы для одного зрителя.

2. Каким будет этот акт? Путин будет снова играть в игру "переговоры срывает Украина и ЕС". Параллельно, по линии Дмитриева РФ продолжит делать заманчивые экономические предложения (если отвергнуть конспирологию, то очень похоже, что именно эти предложения, предусматривающие миллиардные заработки уже сегодня, являются главным тормозом для взрыва Трампа).

3. Европейцы, похоже, продолжат предварительную тактику загонки Трампа в ловушку. Напомню в очередной раз: все предложения Дмитриева невозможны без согласования ЕС. А Европа не будет рассматривать какие-либо послабления для России, пока не будут решены вопросы американских пошлин, вопросы безопасности (НАТО в Европе) и украинский вопрос. Единственное отличие второго акта от первого, в стратегии европейцев – это потенциальное желание Ватикана играть более весомую игру. Следовательно, по этой линии могут активизироваться контакты в США.

4. Закон Линдси Грэмма, похоже, имеет шансы на запуск, как параллельный трек к мейнстриму Белого дома имеет две существенные проблемы. Принятие этого закона без предварительных договоренностей на Ближнем Востоке будет означать остановку переговоров с Китаем и ссору с Индией, которые являются главными покупателями российской нефти. Поэтому, стоит смотреть за тем, как будут (будут ли) проходить переговоры США-Индия, США-Саудовская Аравия, США-ОАЭ, США-Израиль (особенно в контексте ядерного соглашения с Ираном. Но даже, если все пойдет по самому положительному для нас сценарию, минимальный временной лаг для реализации этого закона2 из 5). Трампа и их корреляция с отношением к РФ и Путину Ухудшение рейтингов будет заставлять Белый дом быть более решительными.

5. Отдельно хочу остановиться на "сенсационной" новости Bloomberg о том, что Путин болен пожилым наступлением и считает, что именно этим летом ему удастся совершить прорывы, хотя военные аналитики не понимают на чем базируется этот оптимизм. Я об этом говорю уже пару месяцев, но Западные аналитики не замечают еще три веские причины, почему он хочет продолжения войны.

А) путинский режим опирается на проактивное меньшинство (до трети населения), желающее полного уничтожения Украины. Остановка войны может привести к тому, что большинство этих людей перейдет в реальную оппозицию. Что с этим делать пока Кремль не понимает;

Б) внутриполитический блок Кремля только приступает к формированию системы, в которой ветеранов, которые будут возвращаться с фронта, будет контролировать не только ФСБ и МВД, но и сами ветераны. Осенью пройдет единый день голосования, где будет апробирована идея "каждый десятый депутат будет ветераном". Затем эту систему нужно будет "апробировать и дотачивать". Ранее, чем к началу весны 2026 года Кириенко, вряд ли скажут, что они готовы к возвращению людей. И это только один аспект подготовки к возвращению к миру;

В) в России развернулась крупнейшая в истории (после 1917 г.) компания по национализации и реприватизации. Главных бенефициаров – 6 (Чемезов, Кириенко, Ковальчуки, Ротенберги, Сечин, Патрушев), еще примерно 10 семей есть во втором эшелоне всей этой истории. Остановка войны означает как минимум замедление национализации. И я уверен, что эти люди из ближайшего круга Путина делают все, чтобы у войны не было шансов на остановку.

Теперь по поводу перспектив: я продолжаю считать, что следующее переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025 года. При этом я не исключаю, что к переговорам, возможно, будет подключен Китай в рамках переговоров в треугольнике США-ЕС-Китай.