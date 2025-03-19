На переговорах с Трампом Путин выиграл для себя время, но сузил поле для маневров

После переговоров. Стратегия Путина

После переговоров. Стратегия Путина

иллюстративное фото: из открытых источников

На переговорах Путин выиграл самое главное сейчас для себя – время. Но, как всегда в таких случаях, он сузил поле для маневров.

Ключевой целью Трампа до сих пор остается прекращение огня как базовая точка старта переговоров.

Для нас крайне важно, что Белый дом, устами Рубио, жестко заявил, что тема прекращения помощи Украине, в том числе и разведданных, вообще не обсуждалась. Напомним, Кремль вчера это подал, как свое базовое требование к продолжению переговоров о мире.

Но вернемся к Путину. У него пока просматривается следующая стратегия:

1. Протягивать время и попытаться максимально втянуть США в общий с россиянами иранский кейс, а также максимально продвинутым в экономическом big deal, предложенном американцам еще в Эр-Рияде.

2. ⁠Попытаться обвинять Украину в срыве переговоров, чтобы добиваться прекращения помощи.

3. ⁠Максимально бороться против будущего размещения миротворцев, но в будущем, в обмен на миротворцев, попытаться добиться признания оккупированных территорий русскими.

4. Хаотизация внутренних процессов в Украине.

Все, как видим, довольно просто.

Теперь немного о временных рамках. Если следовать сценарию Трампа, то перемирие он хотел бы подписать до 20.04 (Пасха). Дальше у Путина будет еще как минимум 30 дней, чтобы попытаться воплощать в жизнь свои планы. И главное, в это время Трамп не сможет жестко давить на экспорт российской нефти. То есть Путин выиграл сейчас где-то 60 дней.

Все остальное: по типу того, что американцы нас сдали и т.д – пока мифология.