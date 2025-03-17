Игра о 30-дневном перемирии: Путин боится Трампа, но очень хочет продолжения войны

Игра Путина по поводу 30-дневного перемирия

Игра Путина по поводу 30-дневного перемирия

иллюстративное фото: из открытых источников

Похоже, что Путин до сих пор не принял окончательного решения. Он, с одной стороны, боится Трампа, а с другой - он очень хочет продолжения войны.

1. После Джидды у Путина выбит его главный переговорный козырь: он считал, что сможет сорвать переговоры руками Украины. И после событий в Овальном кабинете, судя по всему, россияне считали, что второй шанс Украина не получит. Но здесь они просчитались.

2. Отдельно стоит обратить внимание на то, что Джидда также выбивает главный коммуникационный нарратив россиян. С ноября 2023 года они по всему миру протягивали следующий посыл: миролюбивая Россия хочет мира, а злобная марионеточная Украина, манипулирующая Запад, хочет продолжения войны. Сейчас этот довод не работает. А нового нарратива россияне так и не смогли найти. Как минимум, пока.

3. Очень важно, что не только в Европе, но и в США стали говорить о том, что Путин манипулирует Трампом. Линдси Грэм даже сделал специальное заявление, что Путин пожалеет, если действительно решил манипулировать Трампом. Апелляции к Конституции России о так называемых новых регионах здесь не работают. В конце концов, они не сильно работают и на пассивное большинство россиян (от 60 до 70% россиян сочтут победой то, что украинцы выбиты из Курщины).

4. В ближайшем окружении Путина, насколько я это понимаю, создан пул суперястребов, ратующих за продолжение войны и за то, чтобы сейчас не идти на перемирие. Их главный аргумент – нужно не дать Трампу сделать блиц-льдин. Кроме того, они считают, что для США все равно главным врагом останется Китай, поэтому Вашингтон вынужден будет идти на переговоры с РФ, даже если сейчас послать Вашингтон. Также эти люди считают, что Китай и США не смогут подружиться за спиной Москвы из-за того, что их противоречия носят не ситуативный, а экзистенциальный характер. Более того, они считают, что у них в кармане есть еще один козырь – безумие КНДР, которое может разыграть Россия.

5. Кто эти суперястребы? Руководитель Ростеха Чемезов, помощники Путина Ушаков (ответственный за внешнюю политику) и Патрушев (несмотря на утрату статуса главного по силовикам, остался влиятельным игроком), заместитель главы администрации Путина Кириенко (курирует Росатом и контролирует всю внутреннюю политику) и братья Ковальчуки (отвечают за разные вещи, среди которых геронтологические разработки по продлению жизни). Все остальное окружение Путина заняло молчаливую выжидательную позицию.

6. Я всегда считал и сейчас остаюсь при мысли, что Китай захочет играть в мирные истории на следующем переговорном витке. Их цель – добиться того, чтобы без них образовалась патовая ситуация и их попросили повлиять на ситуацию (в том числе и на КНДР). С этой точки зрения, сознательно или бессознательно, российские суперястребы работают в том числе и на план КНР.

7. Возвращаясь в Россию, следует обратить внимание на то, что выход из переговоров сейчас будет означать реальное усиление санкций и сужение российского экспорта нефти на 10-15% по году. Это повлечет за собой катастрофические последствия, но не в 2025, а в 2026-27 годах, если не удастся заново договориться. С политической точки зрения это также будет означать сужение функционала Путина как абсолютистского лидера и возвращение к состоянию 2022 года, когда Путин на время превратился в "коллективного Путина". Но на этот раз он имеет все шансы не вернуться в состояние абсолютистского властителя.

8. Также стоит обратить внимание, что россияне запускают ряд информационных атак (напомню, что их проблема – потеря аврасолькового нарратива о миролюбивой России). Причем они играют на нескольких шахматных досках (в разных частях света) одновременно. Какие это атаки?

– Зеленский должен уйти с должности. Не будет Зеленского, сразу наступит мир;

- продажа воздуха по решению ядерной программы Ирана и умиротворению КНДР.

- угрозы третьей мировой (ядерная война плюс Орешник в Беларуси);

- попытки "подкупить" американцев многомиллиардным соглашением с РФ, которое уже было предложено в Эр-Рияде;

- Попытки качать разные раздражающие темы в Украине.

Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть: решение лично Путиным не принято. Повторюсь, он боится Трампа. И он понимает, что в случае отказа от сделок он входит в новый виток внутренней борьбы внутри РФ. И, что самое главное, он не может забыть слова Такера Карлсона, который сообщил, что во времена Байдена разрабатывался план по физическому устранению Путина. И он это не смог воспринять иначе, чем угрозу. Но при этом он ужасно хочет продолжить войну, потому что ни одной из своих целей он не достиг. И добиться не сможет.