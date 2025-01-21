Трамп, "война" с трансгендерами и почему на инаугурацию не пригласили Зеленского

О Трампе, «войне» с трансгендерами и почему не пригласили Зеленского

О Трампе, «войне» с трансгендерами и почему не пригласили Зеленского

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1. Итак, почему не пригласили на инаугурацию Зеленского? Ответ более чем прост: Трамп не пригласил ни Путина, ни Зеленского специально, чтобы развязать руки перед переговорами. Что касается самих переговоров, то пока у США есть только один план - план Келлога и будут двигаться в его фарватере. Трамп будет настаивать на остановке боевых действий по линии столкновения в обмен на то, что оккупированные территории будут вынесены за скобки. Россия будет настаивать на том, что Украина должна подписать какой-то узаконивающий аннексию документ. Все остальные требования пока смотрятся вторичными и не принципиальными. Но на каждом новом этапе будут появляться новые вводные.

2. Указ Трампа о том, что существует всего два пола и нет никаких привилегий для трансгендеров – это, с одной стороны, попытка вернуть то, что очень грубо можно назвать эпохой маскулинности. Но это возвращение, как минимум сейчас, не предполагает аннигиляцию или серьезные ограничения для гомосексуалов или каких-либо легальных меньшинств. Последние 30-40 лет мы жили в так называемой плюралистической эпохе, которая предполагала, что базовой ценностью является не только толерантность, но над толерантностью стоит обязательное извинение перед меньшинствами за реально причиненные прежние грехи и за то, что тебе могло бы увлечься что-то сделать .

Но возвращаясь к эпохе плюрализма, одной из важнейших ее черт для многих (в некоторых обществах большинства людей) является то, что ты должен извиниться за то, что не сделал. Это я очень упрощаю ситуацию и упускаю детали. Но возвращение Трампа для многих - это возвращение эпохи без этих чрезмерных извинений. Как это будет претворяться в жизнь? Пока не понимает никто, включая Голливуд, который является главной лакмусовой бумажкой изменения идеологии США.

3. Здесь показательны будут первые 6-9 месяцев, которые будут золотым периодом для Трампа. Сейчас с определенной осторожностью мы можем сказать, что главный удар государственная система США попытается нанести исключительно по одной большой "маргинальной" группе – по нелегальным мигрантам. Причем, стоит обратить внимание, что в этом Трампа наверняка поддержат легальные мигранты даже в первом поколении, ведь они составили весомую долю его избирателей (здесь состоялся следующий процесс: новые граждане США или просто легальные мигранты прежде всего из Мексики и Южной Америки выступили категорически против наплыва дешевых мигрантов из своих предыдущих Родин, потому что они забирали их работу, демпингуя на зарплатах) Все остальные меньшинства пока находятся вне удара (прямого удара) из Белого дома.

4. Относительно заявления о двух полах – это прежде всего дань ядерному электорату самого Трампа, который явно антигомосексуален. Но при этом Трамп не готов, как минимум сейчас, начинать разворачивать государственную машину в сторону каких-либо резких шагов против гомосексуалов. Правда, многие неписаные правила о том, что при прочих равных возможностях должны выбрать представителя какого-то меньшинства, явно будет корректироваться. Мы точно увидим достаточно много скандалов по этому поводу, но еще раз повторюсь - это не уничтожение того, что до сих пор называлось плюрализмом, а его минимизация.

5. Я столь много об этом пишу прежде всего потому, что это изменение может быть не менее важным, чем экономические изменения. Ведь это может стать не только началом коррекции эпохи плюрализма, но и началом нового мировоззренческого этапа, который придет на смену постмодернизму с его идеей о множественности истин и отсутствии истины как таковой. Постмодернизм действительно пережил себя как интеллектуальное явление. И Трамп, конечно, не выдвинет ему какую-нибудь философскую замену. Но приход Трампа к власти в стране, являющейся главным одним из локомотивов мировой экономики и мировой гуманитарной мысли, может повлиять на начало (зарождение) нового этапа развития человечества.

6. Из важного для нас в этом контексте следует также обратить внимание на следующее: россияне уже начали продвигать идею, что Трамп идет в фарватере Путина относительно "традиционных ценностей". Это абсолютная чушь не только ввиду того, что было сказано выше. Как бы это ни странно казалось, речь Трампа была направлена в будущее, а не в консервацию прошлого. И это кардинальное отличие между Путиным и Трампом.