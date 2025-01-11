О встрече Трампа и Путина Песков сказал, что Путин готов ко встрече с Трампом без каких-либо предварительных условий. Но все предварительные условия уже озвучены, потому и нет никаких предварительных условий. А еще Путину важна встреча сама по себе

О встрече Трампа и Путина Песков сказал, что Путин готов ко встрече с Трампом без каких-либо предварительных условий. Но все предварительные условия уже озвучены, потому и нет никаких предварительных условий. А еще Путину важна встреча сама по себе

фото: AP

И я повторю то, что говорил и раньше: Путин сейчас не хочет результативных переговоров. И на первом этапе ему важно: а) встретиться с Трампом и показать, что с ним говорят; б) попытаться сорвать первый раунд переговоров руками Украины. И он будет пытаться это делать.

Что касается самих переговоров, или точнее, что может заставить Путина остановить войну? Я выделяю четыре фактора.

1. Украина по каким-то причинам по требованию РФ и по сценарию Чехословакии 1938 официально соглашается, что оккупированные территории это Россия. Мне кажется этот сценарий нереалистичен. как минимум, в среднесрочной перспективе.

2. Страх обвала нефтяных доходов (или начало игры на понижение цены на нефть, или удар по, так называемому, теневому флоту). Это невозможно сделать за короткий промежуток времени, но само желание это делать уже представляет угрозу для РФ.

3. Договоренности США – Китай. Сейчас это выглядит как фантастика, но мы должны помнить, что все, что делает сейчас Трамп, – это против Китая. И игра для предстоящей переговорной позиции с Китаем.

4. Частичное снятие санкций с РФ. Этот пункт может стать пряником, в дополнение ко второму или третьему пункту.

Собственно, эти четыре момента являются базовыми для результативных переговоров. Но во всех этих сценариях мы имеем, к сожалению, ограниченную субъектность. И поэтому для нас очень важны две вещи: ситуация на фронте и консолидированная позиция в США. Проще говоря, нам нужно повторить то, что было сделано в марте 2024 года, когда совместными усилиями самых разных групп влияния удалось переломить ситуацию с поставками оружия, которые блокировали трамписты. По-моему, это реалистично.