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03 квітня 2025, 06:34

Європа без Made in USA? США нервують через військові тендери ЄС

03 квітня 2025, 06:34
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Рубрика "Внєзапно" або "Цікаво, що ся стало?"
Рубрика "Внєзапно" або "Цікаво, що ся стало?"
фото: pixabay
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США не подобається, що європейці не хочуть чомусь купувати американську зброю. Погрожуюють) Цікаво, і як вони збираються змусити купвати, що вже не викликає довіру після фокусів з припинення постачання зброї Україні та сумнівів, що вона по Росії буде стріляти?

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів закупівлі зброї Вашингтон сприйматиме негативно. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Американські чиновники заявили своїм союзникам ЄС, що хочуть, аби європейці продовжували закуповувати в них зброю. Однак раніше Євросоюз здійснив кроки, спрямовані на обмеження участі виробників США в тендерах на постачання зброї.

Зокрема, у березні Європейська комісія запропонувала збільшити військові витрати блоку й зосередитися на спільних оборонних проєктах, аби зменшити участь США за президентства Дональда Трампа.

25 березня Рубіо заявив колегам з Литви, Латвії та Естонії, що Вашингтон хоче, аби Європа продовжувала закуповувати його зброю. За словами двох джерел Reuters, він підкреслив: США сприйматимуть негативно будь-яке виключення своїх компаній з тендерів ЄС.

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США Європа Єврокомісія Рубіо зброя Євросоюз
 
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