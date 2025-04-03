Рубрика "Внєзапно" або "Цікаво, що ся стало?"

Рубрика "Внєзапно" або "Цікаво, що ся стало?"

фото: pixabay

США не подобається, що європейці не хочуть чомусь купувати американську зброю. Погрожуюють) Цікаво, і як вони збираються змусити купвати, що вже не викликає довіру після фокусів з припинення постачання зброї Україні та сумнівів, що вона по Росії буде стріляти?

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів закупівлі зброї Вашингтон сприйматиме негативно. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Американські чиновники заявили своїм союзникам ЄС, що хочуть, аби європейці продовжували закуповувати в них зброю. Однак раніше Євросоюз здійснив кроки, спрямовані на обмеження участі виробників США в тендерах на постачання зброї.

Зокрема, у березні Європейська комісія запропонувала збільшити військові витрати блоку й зосередитися на спільних оборонних проєктах, аби зменшити участь США за президентства Дональда Трампа.

25 березня Рубіо заявив колегам з Литви, Латвії та Естонії, що Вашингтон хоче, аби Європа продовжувала закуповувати його зброю. За словами двох джерел Reuters, він підкреслив: США сприйматимуть негативно будь-яке виключення своїх компаній з тендерів ЄС.