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Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
17 февраля 2025, 13:50

Почему Зеленский отказал Трампу?

17 февраля 2025, 13:50
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Украина очень прозрачная страна. Все, что попадает в Украину, больше не секрет
Украина очень прозрачная страна. Все, что попадает в Украину, больше не секрет
фото: иллюстративное
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Когда-то на второй день выложили предательский контракт Тимошенко-Путин по газу. Сейчас на второй день появляется драфт договоренности, которую министр финансов США привез Зеленскому по украинским полезным ископаемым.

Интересно ли для Украины соглашение с США, которое должно способствовать приходу американских инвесторов в Украину? Конечно, да. Во-первых, это инвестиции. Если вдруг американские инвесторы придут. Это деньги в бюджет. Это создание рабочих мест. Это уменьшение роли олигархов в украинской экономике. Ну, по крайней мере, украинских олигархов. Это гораздо больше лоббистских мощностей Украины в случае потенциальных будущих обострений в России имперских комплексов. То есть, в теории для нас это очень интересно.

Почему Украина в лице Зеленского отказала американцам?

Потому что это было очень странное соглашение. США предлагают Украине создать Фонд, куда будут направляться доходы от ренты, которую сейчас получит государство, и который будет иметь право в первую ночь при разработке любых новых полезных ископаемых. И этот фонд будет заниматься реконструкцией Украины. Но США при этом никому ничего не должны, ничего не дают. То есть нет соглашения, что мы вместе с вами создаем Фонд и добываем что-либо, оплачивая при этом американскую поддержку. Нет. Идея в том, что США уже помогли Украине, а теперь Украина отдает долг. Но у нас нет долгов перед США. Также Украина могла бы сказать, что США должны нам триллионы долларов за отказ от ядерного оружия и теперь будет вечно рассчитываться.

При администрации Байдена Украина получила действительно получила значительную поддержку от США. В критический момент. Это был залог выживания. Эта помощь не столь масштабна, как европейская, что может быть новостью для Трампа, но она была критически важна. Но это была помощь в виде грантов. США сами приняли решение о грантах. И у Украины нет долга перед США.

Таким образом, любой создаваемый Фонд не может обсуждать уже оказанную помощь. Эта тема закрыта. Предметом этого Фонда могут быть только предстоящие операции. И о них можно говорить. И нужно. Потому что опять-таки для Украины это выгодная ситуация. Любопытно. Это мы предложили США такую идею. Просто в офисе Трампа его очень творчески переосмыслили. Но, говоря на языке самого Трампа и его коллег с улиц Нью-Йорка – "Нельзя требовать оплатить уже сделанную услугу". Не просто так же этот договор предлагали заключить под юрисдикцией Нью-Йоркского суда. Тем более что судя по речам Венса в Мюнхене США перестают быть другом, союзником и партнером, а переходят в роль контрагента. Где "ничего личного, только бизнес".

И, конечно, в этом договоре нет ничего об американских войсках для охраны украинских недр.

Еще один момент. Большая заинтересованность в США довольно странная. Потому что особого интереса со стороны их компаний к украинским недрам никогда не было. И этот фонд чисто теоретически может быть инструментом контроля украинских недр, которые и не будут добываться, но и не достанутся американским конкурентам. Если такой контроль ничего не стоит, то велик соблазн его иметь. И мы видим по последним выступлениям американских чиновников, что этими конкурентами могут быть и европейцы. И если США не планируют инвестировать в поддержку Украины, для них это может быть интересная бесплатная опция.

Если они действительно планируют добывать что-то в Украине, и действительно рассчитывают на доходы, то тогда могут сами себе объяснять, почему поддерживают Украину. Условно это может быть в форме ленд-лиза. Вы нам оружие, а оплата будет уходить из нашего общего фонда. Если это так, то есть доверие, что этот Фонд действительно планирует зарабатывать деньги. И если люди Трампа вернутся и продолжат разговор, то мы поймем, что у них действительно есть интерес. Если же нет, то это классический вариант "Не прокатило".

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