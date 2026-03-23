Война, долг и право на жизнь: когда выживание становится преступлением

Еще чуть-чуть – и не заметим, как за желанием жить государство предусмотрит больший срок лишения свободы, чем за умышленное убийство

Фото: Генштаб ЗСУ/Фейсбук

Бровью не поведем – как отказ умирать в непобедимой войне превзойдет по тяжести преступления даже терроризм. Глазом не моргнем – и здоровый инстинктивный самосохранение государство трактует жестче, чем групповое изнасилование.

И все же до невозможного просто. Чтобы каждые 2 минуты не происходило СОЧ – власть должна снять с себя доспехи самодурства и честно подумать, почему люди неспроста не видят смысла умирать в безуспешной войне. Не потому ли, что от узурпаторов до сих пор не прозвучало рационального объяснения, какой смысл бесправному человеку класть свою жизнь за страну, превращаемую в гибридный авторитаризм, нашпигованный заоблачными иллюзиями.

Стоять насмерть на одном месте не может подаваться как мега-успех, потому что это как раз подпадает под категорию "стационарная мясорубка" (термин Залужного). А мародерство немыслимых масштабов и долговременное правление еще больших масштабов делают невозможной народную самопожертву, над которой кружит ворон обогащения верхушки.

Шум вокруг "обязанности умереть" никогда не превысит спокойное и уравновешенное право жить. Должна восторжествовать прагматика войны, потому что людям нужны не утешительные сказки о границах-1991, а реалистичное и объективное видение, расчет, оптимум.

Хвастливо изображать дальше, будто страна может воевать вечно, – это даже не самообман, а умысел. Нужна коренная смена дискурса. Нужно трезвое обоснование целей, ради которых человек должен умирать, а не жестокая криминализация права на жизнь. Нужна работа с ПРИЧИНАМИ, а не борьба с последствиями.