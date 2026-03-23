08:21  23 марта
В Кривом Роге авто после ДТП влетели в людей: тяжело травмированный ребенок
06:43  23 марта
Умерла 16-летняя девушка, которая в январе упала в яму с кипятком в Киеве
01:12  23 марта
В Винницкой области столкнулись легковушка и мотоцикл с подростками: пострадавшие в больнице
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
23 марта 2026, 07:52

Война, долг и право на жизнь: когда выживание становится преступлением

23 марта 2026, 07:52
Читайте також українською мовою
Еще чуть-чуть – и не заметим, как за желанием жить государство предусмотрит больший срок лишения свободы, чем за умышленное убийство
Еще чуть-чуть – и не заметим, как за желанием жить государство предусмотрит больший срок лишения свободы, чем за умышленное убийство
Фото: Генштаб ЗСУ/Фейсбук
українською мовою
українською мовою

Бровью не поведем – как отказ умирать в непобедимой войне превзойдет по тяжести преступления даже терроризм. Глазом не моргнем – и здоровый инстинктивный самосохранение государство трактует жестче, чем групповое изнасилование.

И все же до невозможного просто. Чтобы каждые 2 минуты не происходило СОЧ – власть должна снять с себя доспехи самодурства и честно подумать, почему люди неспроста не видят смысла умирать в безуспешной войне. Не потому ли, что от узурпаторов до сих пор не прозвучало рационального объяснения, какой смысл бесправному человеку класть свою жизнь за страну, превращаемую в гибридный авторитаризм, нашпигованный заоблачными иллюзиями.

Стоять насмерть на одном месте не может подаваться как мега-успех, потому что это как раз подпадает под категорию "стационарная мясорубка" (термин Залужного). А мародерство немыслимых масштабов и долговременное правление еще больших масштабов делают невозможной народную самопожертву, над которой кружит ворон обогащения верхушки.

Шум вокруг "обязанности умереть" никогда не превысит спокойное и уравновешенное право жить. Должна восторжествовать прагматика войны, потому что людям нужны не утешительные сказки о границах-1991, а реалистичное и объективное видение, расчет, оптимум.

Хвастливо изображать дальше, будто страна может воевать вечно, – это даже не самообман, а умысел. Нужна коренная смена дискурса. Нужно трезвое обоснование целей, ради которых человек должен умирать, а не жестокая криминализация права на жизнь. Нужна работа с ПРИЧИНАМИ, а не борьба с последствиями.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война ВСУ государство фронт СОЧ свобода будущее
 
Подписывайтесь на RegioNews
Россияне обстреляли ночью центр Херсона: последствия
23 марта 2026, 10:25
В Киевской области мужчина погиб во время сжигания травы
23 марта 2026, 09:57
Модернизация закарпатских КПП: что изменится в 2026 году
23 марта 2026, 09:40
Взрывы в Буче на Киевщине: ранены двое полицейских
23 марта 2026, 09:33
В Киеве будут судить мужчину за кражу смартфона у продавца магазина
23 марта 2026, 09:29
В Кировоградской области из водоема вытащили тело мужчины
23 марта 2026, 09:03
Во Львове водитель Mercedes въехал в трамвай и скрылся с места ДТП
23 марта 2026, 08:55
Россияне второй раз за утро атаковали Кривой Рог: повреждена инфраструктура, есть раненые
23 марта 2026, 08:50
Силы ПВО ночью обезвредили 234 вражеских БпЛА из 251: есть попадания на 11 локациях
23 марта 2026, 08:41
В ГСЧС показали последствия атаки российских беспилотников на Кировоградщину
23 марта 2026, 08:30
